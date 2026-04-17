Cuentas de luz subirían en promedio 2,4%, según informe preliminar de CNE

El ajuste se explica principalmente por el componente de generación —que concentra entre el 70% y el 80% de la cuenta— y por cambios en transmisión, donde dejará de aplicarse desde julio un descuento temporal ligado a sobrecostos de Transelec.

El gobierno enfrenta un escenario complejo en materia energética justo cuando se aproxima un nuevo ajuste en las cuentas de electricidad.

La decisión de postergar el alza de tarifas —anunciada por la ministra Ximena Rincón— busca ganar tiempo para diseñar medidas de mitigación antes de que los incrementos impacten a los hogares.

Sin embargo, esta medida también tiene un costo: la deuda acumulada por el congelamiento tarifario, asociada al Valor Agregado de Distribución (VAD), ya se estima en torno a los 14 mil millones de dólares y sigue generando intereses.

En paralelo, el sistema eléctrico arrastra presiones adicionales.

El encarecimiento de los combustibles en el contexto de tensiones internacionales, sumado a compromisos financieros con empresas distribuidoras, ha tensionado la estructura de costos que finalmente se traspasa a los consumidores, recogió Radio Biobío.

Cuentas de luz subirían un 2,4% según estimación de la CNE

En este contexto, la Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer su informe técnico preliminar para el segundo semestre de 2026, en el que proyecta un aumento promedio nacional de 2,4% en las tarifas eléctricas.

El ajuste se explica principalmente por el componente de generación —que concentra entre el 70% y el 80% de la cuenta— y por cambios en transmisión, donde dejará de aplicarse desde julio un descuento temporal ligado a sobrecostos de Transelec.