El senador del PPD, Guido Girardi, emplazó este viernes al presidente Sebastián Piñera a “cambiar de actitud”, luego de las menciones hacia el populismo que hizo el Jefe de Estado durante su Cuenta Pública ante el Congreso.

“Un Gobierno que perdió el apoyo y la confianza de la ciudadanía es muy difícil avanzar y sacar un país adelante cuando quien lo dirige ha perdido la confianza”, resaltó el senador de oposición tras el discurso del mandatario.

“Quiero señalar que tenemos toda la disposición a colaborar, pero tiene que cambiar la actitud”, explicó Girardi, quien argumentó que “no se puede llamar populismo al dolor de la gente”.

“No se puede llamar populismo al sufrimiento que tienen los chilenos y las chilenas, eso se llama desconexión, eso se llama insensibilidad, y eso es lo que expresa el Gobierno cuando dice que ser populista es escuchar las demandas ciudadanas”, agregó.

“A mí me indigna eso, porque quiere decir que hay una política que no entiende lo que está pasando en el país, hay una política que no es capaz de ponerse en el lugar del otro, hay una política que no es capaz de entender el sufrimiento humano y que significa 2 millones de personas sin trabajo, yo creo que eso es lo que daña la política”, retrucó.

Por lo mismo, demandó al Gobierno a “cambiar su discurso” y que deje de hablar de populismos. “No es populista el Congreso que vota por el 10% cuando el Gobierno todavía no tiene proyectos para resolver a la clase media”.