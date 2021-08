Marcela Cubillos, constituyente por el distrito 11, aseguró que le importa “bien poco que se hable en mapudungún” en la Convención Constitucional”. En entrevista con la La Tercera este domingo, afirmó que “lo que hacen son saludos o cosas de este tipo”.

“Lo que me preocupa de esta permanente división en identidades es que la condición mínima para debatir ideas es respetar que el otro piense distinto, y no excluirlo porque a tu juicio no califica moralmente o porque tú sientas que es violento que el otro esté ahí. Aquí los 155 fuimos elegidos democráticamente”, enfatizó la ex ministra.

Cubillos también dijo que ve dentro de la Convención un “maximalismo” que no se ve en la sociedad en general y aseguró que no sabe cómo va a cuajar eso.

“De repente uno ve adentro discusiones, de verdad, de querer reinventar todo, pero desde lo más básico. Hay como un complejo frente a aplicar cosas que han funcionado antes. Hablo incluso de cosas reglamentarias que han funcionado en el Congreso. Y por otro lado, hay un culto extremo a las identidades, creo yo, que hace difícil el debate“.

Según la ex ministra de Educación, las élites no están incómodas con la Convención Constitucional, sino que eso “está asociado al discurso de Elisa Loncón que identifica a la élite con un sector político”.

“El error que sí hay que reconocer, a propósito de la composición de la Convención, es que todos los partidos dejaron de buscar representantes y candidatos que cruzaran Chile de manera más transversal. Y la derecha abandonó algo que sí hacía cuando yo, siendo muy joven, me metí en política: ir a identificar líderes a nivel territorial”, expresó Cubillos.

Por otro lado, afirmó que “el riesgo, si la Constitución nace de una agenda muy ideologizada, lo están corriendo los sectores más vulnerables, que hoy no tienen representación y en los que prima mucho más el sentido común, porque necesitan soluciones”.

La ex secretaria de Estado también planteó que “el ánimo refundacional equivocado, creo yo, es pensar que la democracia partió en Chile con la Convención Constituyente. Llevamos décadas de democracia. Entonces, cuando uno escucha discursos, incluso de la presidenta de la Convención, de que este es poco menos el único órgano realmente representativo, ¡eso no es verdad!”.

Finalmente, afirmó que hoy no le parece conveniente que la propuesta de la Convención sea rechazada en el plebiscito de salida, y pesa a que ella votó Rechazo con convicción, desde que ganó el Apruebo le parece que lo “más responsable” es que todos se involucren en el proceso para que salga lo mejor posible.