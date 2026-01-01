Tragedia en Año Nuevo: Cuatro niñas bolivianas mueren en trágico incendio en cité de Melipilla

El siniestro, atribuido preliminarmente a una falla eléctrica, ocurrió en la madrugada de este jueves y enlutó a una familia residente en el pasaje Santa Teresa.

Cuatro niñas de nacionalidad boliviana, con edades entre los 5 y 15 años, fallecieron en un incendio ocurrido la madrugada de este jueves en un cité del pasaje Santa Teresa, en Melipilla.

El siniestro, que se inició alrededor de las 5:00 horas, preliminarmente se atribuye a una falla en el sistema eléctrico de la vivienda.

Investigación en curso

El OS9 de Carabineros y su Laboratorio de Criminalística asumieron la investigación para determinar las causas exactas de la tragedia.

Según reportó Radio Bío Bío, la rápida propagación del fuego en el recinto habría imposibilitado el rescate de las menores, en un hecho que consternó a la comunidad local.