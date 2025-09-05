País Hospital Base de Osorno

Cuarto implicado en brutal caso de torturas en Hospital de Osorno fue detenido tras entregarse

Por CNN Chile

05.09.2025 / 14:29

Los imputados, todos ingenieros informáticos, enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en una serie de abusos ocurridos entre 2018 y 2020. El Ministerio de Salud confirmó su destitución inmediata y expresó una firme condena a los hechos.

Este viernes se entregó voluntariamente ante el Tribunal de Garantía de Osorno el cuarto implicado en el caso de violencia y torturas contra un extrabajador del Hospital Base de Osorno, en la Región de Los Lagos.

Con su detención, ya son cuatro los imputados que enfrentan cargos por su presunta participación en uno de los casos de abuso laboral más impactantes que ha salido a la luz en el sistema de salud pública chileno.

La aprehensión del último involucrado, quien estaba siendo intensamente buscado por las autoridades, fue confirmada por la Policía de Investigaciones (PDI). El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público y se espera que sea formalizado durante esta jornada.

Tras conocerse el caso, el Ministerio de Salud anunció la destitución inmediata de los cuatro funcionarios implicados. En un comunicado, la cartera expresó su más enérgica condena a lo ocurrido y aseguró que colaborará activamente con la investigación.

Los acusados fueron identificados como Rodrigo Reyes Melo, Jairo Báez Huaiquián, Erardo Gallardo Alarcón y Jhonatan Navarro Guerrero, todos ingenieros informáticos que trabajaban en el hospital durante el período en que se habrían producido los hechos.

