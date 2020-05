VIDEO RELACIONADO – Carter denuncia muerte de vecino de La Florida con COVID-19: “Rogamos al Minsal que humanice el procedimiento” (03:44)

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, lamentó que su comuna sea unas de las más afectadas de Chile con el COVID-19. Sin embargo, aseguró que la gente no puede quedarse confinada y necesita trabajar.

En diálogo con La Tercera, el jefe comunal se refirió a la actual situación de Santiago: “Yo pronostiqué esto en marzo y envié una carta a las autoridades que decía ‘Santiago va a liderar los casos de contagiados en la Región Metropolitana y en Chile’. Y ahí enumeraba sus características, que son únicas: somos el centro de la región y del país donde en tiempos normales confluyen 2 millones de personas diariamente, que vienen a trabajar, a hacer un trámite, a cobrar su seguro de cesantía, a sacar su clave única; todas las marchas son en Santiago; tenemos 12 casas centrales de universidades y todos los funcionarios públicos trabajan en Santiago”.

Alessandri opina que los trabajadores del sector público deberían volver a sus labores de forma presencial: “El presidente lo ha señalado en forma clara y nosotros en la municipalidad hemos hecho eso. ¿Quién puede volver a trabajar? El funcionario público que no tiene enfermedades de base, que no es de la tercera edad y que no vive ni tiene a su cargo a un niño con problemas de salud. El funcionario público que no tiene una enfermedad de base y puede trabajar con la distancia social suficiente, tiene que volver a trabajar, porque el Estado está siendo requerido en tiempos de emergencia”.

En cuanto a la realidad que viven los inmigrantes en Santiago, apuntó: “Somos la comuna con más inmigrantes del país: 212 mil residentes, y muchos en situación irregular, lo que ha generado hacinamiento… Lo invito a caminar (…) podemos ver que en piezas de ocho metros cuadrados viven 20 personas”.

El jefe comunal considera que la cuarentena total no es una solución: “Creo que es un error, porque estar en cuarentena no es un premio, es un castigo. Es un castigo para el adulto mayor, para el joven, para la mascota y para el comerciante que no puede abrir su peluquería, su almacén, su carnicería…”

Luego, añadió: “A mí los vecinos no se me están muriendo de coronavirus, se me están muriendo de hambre, porque no pueden salir a trabajar y no pueden abrir sus negocios”.

“Mucha gente está sintiendo hambre. Yo soy concejal desde el 2004 y llevo tres años de alcalde y nunca, nunca me habían llegado tantos correos pidiéndome mercadería y que promueva ollas comunes”,