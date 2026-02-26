¿Cuánto cuesta arrendar un departamento en barrios universitarios de la Región Metropolitana?

Un estudio de Assetplan revela que los valores de departamentos para estudiantes varían entre $230.000 y $900.000 mensuales, con una mediana general de $340.000 en la Región Metropolitana.

El inicio del año académico impulsa la demanda por arriendos en comunas con presencia universitaria. Un análisis de Assetplan, operador de edificios multifamily, detecta una clara segmentación geográfica en los precios de departamentos tipo Estudio y 1D1B, los más requeridos por estudiantes.

Estación Central concentra los valores más bajos

En Estación Central, las unidades 1D1B registran una mediana de $264.000 y los estudios alcanzan los $230.000, posicionando a la comuna como la opción más accesible. En Santiago Centro, el grueso del mercado se ubica entre $320.000 y $360.000 para 1D1B, mientras que los estudios fluctúan entre $281.000 y $320.000.

Ñuñoa escala a un tramo intermedio-alto con una mediana de $480.000 en sectores cercanos a ejes universitarios. Providencia exhibe el ticket más elevado: en Los Leones, las unidades 1D1B alcanzan una mediana de $704.000, con peaks de $900.000.

“El mayor flujo de demanda no necesariamente genera alzas abruptas de precios, sino una mayor velocidad de absorción de unidades bien ubicadas“, señalan desde Assetplan. El estudio, que compara el período entre enero y febrero de 2025 y 2026, confirma que la ubicación y la conectividad determinan los valores en un mercado con alta demanda estacional.