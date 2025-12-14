Tras haber tenido un comicio por año: Cuándo son las próximas elecciones en Chile

Con las elecciones presidencial y parlamentaria de este 2025 termina el ciclo de al menos una elección por año los últimos cinco años.

Este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial, donde José Antonio Kast se impuso ante la oficialista Jeannette Jara.

Con esta última instancia de sufragio popular terminó el ciclo que vivimos los últimos cuatro años en el país, donde cada año se vivió un proceso de votación.

En lo que duró la administración del Presidente Gabriel Boric la ciudadanía tuvo que acudir a las urnas al menos una vez cada año, partiendo por el primer plebiscito constituyente de salida, donde el Rechazo se impuso al Apruebo por 62%.

Luego, en 2023 se realizó la elección de comisionados constituyentes y el posterior plebiscito de ese proceso, que resultó con una victoria del En Contra versus el A Favor.

Así llegamos a 2024, donde la ciudadanía acudió a sufragar al menos a las elecciones regionales y municipales.

Próximas elecciones en Chile

La próxima vez que las y los chilenos podrían acudir a las urnas es en julio de 2028, por lo que habrá al menos un par de años de pausa entre votaciones. Para ese mes estaría prevista una primaria para elecciones regionales y municipales, si así lo definieran los partidos políticos.

Luego, se define la elección en octubre de ese mismo año.

De ser necesario, una segunda vuelta podría llevar a aclarar qué ocurra en las regiones donde no haya obtenido la mayoría algún candidato o candidata a la gobernación regional. Esto estaría agendado para noviembre de 2028.