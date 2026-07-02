Lluvia en Santiago: ¿Cuándo y a qué hora comenzarán las precipitaciones?

Durante el sábado 4 de julio, Santiago recibirá una baja segregada en conjunto con un ciclón de superficie, por lo que las lluvias podrían llegar a la Región Metropolitana luego de días de intenso frío como el que se registró en Pudahuel, Colina y Buin con mínimas entre -3 y -2 °C.

¿Cuándo comenzará la lluvia?

Según lo informado por Meteored, las precipitaciones podrían comenzar al mediodía en la zona poniente de Santiago; luego avanzarían al oriente y se extenderían hasta la noche del mismo día. Se espera que la mañana comience con mínimas alrededor de los 0 °C y la jornada se concentre en los 11 °C en Santiago Centro y sus alrededores.

Respecto al total de agua caída, para Santiago y Lampa, el monto puede fluctuar entre 1 y 5 milímetros; en La Reina, entre 2 y 6 milímetros, mientras que en Paine se concentraría entre 3 y 7 milímetros. En San José de Maipo podría llegar a los 2 u 8 milímetros y en San Pedro entre 5 y 10 milímetros.

El viento también estará presente esta jornada de lluvia. En Santiago podrían registrarse rachas de hasta 70 km/h, mientras que en sectores precordilleranos podrían llegar hasta los 45 km/h. En la cuenca, las ráfagas serían cercanas a los 35 km/h.

En zonas precordilleranas, las condiciones podrían comenzar siendo más inestables; desde el día anterior se comenzará a concentrar la nubosidad y chubascos débiles de agua. Incluso existe la probabilidad de la caída de nieve en San José de Maipo y Lo Barnechea, ya que la isoterma cero oscilaría entre los 1000 y 2000 metros.

Seguirán las heladas