¿Cuándo estarán listas las puertas de andén de Línea 1 del Metro de Santiago? Conoce las fechas claves

El pasado 10 de julio, el Presidente del Directorio de Metro, Guillermo Muñoz, junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y la alcaldesa de Lo Prado, Leslie Vergara, dieron a conocer los avances del Proyecto de Modernización del Metro de Santiago.

El anuncio vino acompañado con el inicio de las obras preliminares para instalar puertas de andén en toda la Línea 1.

La iniciativa busca elevar los estándares de seguridad y operación de la línea más utilizada de la capital y reforzando una experiencia más segura, cómoda y moderna para los pasajeros.

Instalación de puertas de andén

El proyecto considera la implementación de puertas de andén en las 27 estaciones de Línea 1, con trabajos nocturnos para no afectar su funcionamiento.

La primera etapa incluye la adecuación de infraestructura y salas técnicas, mientras que el primer andén operará con puertas en diciembre de 2025.

El plan culminará en 2028, con un despliegue progresivo desde San Pablo, Neptuno y Pajaritos, luego avanzando hacia los tramos:

Las Rejas – La Moneda

La Moneda–Pedro de Valdivia

Los Leones–Los Dominicos.

Renovación de múltiples estaciones

En paralelo, Metro impulsa un programa integral de modernización en siete estaciones prioritarias, como Franklin, Departamental, Plaza Egaña y San Joaquín, además de mejoras en accesos, iluminación y ascensores en puntos críticos como Ecuador, Grecia, Santa Julia y La Granja.

A esto se suma la decisión de revalorizar la estación Universidad de Chile, con una propuesta de diseño renovada, mejoras de accesibilidad y una puesta en valor del mural de Mario Toral.

Guillermo Muñoz enfatizó que este plan responde a un proceso colaborativo: “Si queremos que el Metro del futuro sea mejor, tenemos que construirlo entre todos”.