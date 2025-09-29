¿Cuándo cuesta criar a un hijo en Chile?

La estimación del costo de la crianza de niñas, niños y adolescentes en Chile fue realizada por Unicef, a petición del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Tener un hijo o hija es, sin duda, una de las decisiones más importantes en la vida de una persona o familia. Pero también es, cada vez más, una de las más costosas.

Desde los primeros pañales hasta la educación media, el gasto asociado a la crianza en Chile ha ido en aumento sostenido en los últimos años, presionado por la inflación, el alza en los servicios básicos y el encarecimiento de la salud y educación.

¿Cuánto cuesta realmente criar a un hijo en el país hoy? Un nuevo informe elaborado por Unicef, solicitado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y en el que participó una mesa técnica conformada por distintos ministerios, reveló a cuánto se eleva esta cifra.

¿Cuándo cuesta criar a un hijo o hija en Chile?

Para el informe se estimó el costo de la crianza de niñas, niños y adolescentes integrando tanto los gastos monetarios en bienes y servicios, como el tiempo no remunerado que las familias dedican a su cuidado, usando datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF 2021–2022) y la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT 2023).

En concreto, la estimación considera dos componentes complementarios: Costos directos (gasto en bienes y servicios necesarios para el desarrollo) y costos en tiempo (valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que hacen las familias, especialmente las mujeres, y que no aparece en las cuentas nacionales ni en los ingresos del hogar).

Con todo, en promedio, el costo mensual de crianza es de $594.882 (marzo 2025), de los cuales $ 383.267 equivalen al costo en bienes y servicios y $211.616 al costo del tiempo. Las autoridades recalcaron que esto representa un promedio referencial, más no sustituye estimaciones ajustadas por edad específica, tamaño del hogar o estructura familiar.

El informe reveló que el costo de crianza varía según la edad: En la primera infancia, más de la mitad corresponde al tiempo de cuidado, mientras que en la adolescencia, el tiempo es solo el 14%, predominando bienes y servicios. En términos absolutos, criar a un niño de 2 años cuesta $709 mil mensuales, mientras que para un adolescente de 15 años el costo baja a $485 mil.