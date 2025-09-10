“Un poco de humanidad”: Mayne-Nicholls emplaza a Parisi por propuesta de minas antipersonales en la frontera norte

Cómo enfrentar la situación de los ingresos irregulares fue el punto de conflicto entre ambos candidatos presidenciales, luego que el líder del PDG reafirmara su propuesta de instalar minas a lo largo de la frontera norte.

Este miércoles se llevó a cabo el primer debate presidencial donde participaron los ocho postulantes a La Moneda. La instancia, organizada por Chilevisión, tuvo diversos momentos de cruce entre los abanderados, donde pudieron marcar diferencias en cuanto a sus propuestas.

Uno estos momentos lo protagonizaron los candidatos Harold Mayne-Nicholls (Ind.) y Franco Parisi (Partido de la Gente), a raíz de la discusión sobre cómo reforzar la frontera norte.

Esto, pues ante la propuesta de Parisi sobre desplegar minas para evitar ingresos irregulares el expresidente de la ANFP lo emplazó a tener más “humanidad”, dada su experiencia tratando con jóvenes afectados por este tipo de elementos en Asia.

“Acabo de escuchar lo de las minas antipersonales y quien gobierne este país tiene que tener un poco de humanidad. He estado con jóvenes de Laos, de Cambodia, mutilados por una mina antipersonal”, expresó el abanderado independiente.

Ante la respuesta, el candidato del PDG tomó la palabra para asegurar que hacer política “desde Santiago, cómodo, con buenos sueldos, en grandes hoteles y paseándose en primera clase en todos los aviones, es fácil”, indicando que él podría ayudar a la situación de la macrozona norte.