Criteria: Jara mantiene liderazgo ante Kast y Matthei con un 29% de apoyo, pero perdería contra ambos en eventual segunda vuelta

Por CNN Chile

20.09.2025 / 15:58

A pesar de su posición dominante, los escenarios de segunda vuelta muestran que Jara no lograría superar ni a Kast ni a Matthei en una eventual segunda vuelta.

Jeannette Jara continúa liderando en la carrera presidencial, según la última encuesta Criteria publicada este sábado.

Con 29% de apoyo, la candidata del pacto Unidad por Chile le saca cuatro puntos de ventaja a José Antonio Kast, quien ocupa el segundo puesto.

Kast, abanderado del Partido Republicano, ha experimentado una caída de dos puntos respecto a la medición anterior, quedando con un 25% de las preferencias.

En tercer lugar, se encuentra Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos, quien logró una subida de tres puntos, alcanzando el 16%.

El apoyo de los candidatos presidenciales

  • Jeannette Jara – 29%
  • José Antonio Kast – 25%
  • Evelyn Matthei – 16%
  • Johannes Kaiser – 10%
  • Franco Parisi – 8%
  • Harold Mayne-Nicholls – 3%
  • Marco Enríquez-Ominami – 1%
  • Eduardo Artés – 1%

Si bien Jara sigue a la cabeza, los datos muestran que no lograría vencer ni a Kast ni a Matthei en una eventual segunda vuelta.

En un enfrentamiento con Kast, Jara se quedaría con un 35% frente al 46% de Kast, con un 19% de votantes inclinados por el voto nulo o blanco.

Si la candidata oficialista tuviera que disputar la presidencia contra Evelyn Matthei, los números tampoco favorecen a Jara, quien alcanzaría solo el 33% frente al 41% de Matthei, con un 26% de indecisos.

Sin embargo, en una hipotética segunda vuelta contra Johannes Kaiser, Jara ganaría con el 36%, frente al 32% de Kaiser, aunque un 32% de los votantes expresaría su intención de anular el voto.

En el caso de un enfrentamiento con Franco Parisi, ambos candidatos empatarían con un 35% de apoyo, con un 30% de votos nulos o blancos.

