Criteria: Cae levemente aprobación de Presidente Boric y 58% aseguró estar satisfecho con la elección de Kast

El sondeo también mostró una mayor satisfacción ciudadana con la elección de José Antonio Kast en comparación con la recepción inicial de Boric en 2022.

Una nueva edición de la encuesta Criteria, difundida este domingo, entregó un panorama actualizado del clima político en Chile a dos meses del cambio de mando y de la percepción ciudadana sobre el escenario político nacional.

El sondeo, aplicado entre el 6 y el 8 de enero mediante un panel online, muestra un leve retroceso en la aprobación del Presidente Gabriel Boric.

Según los resultados, la evaluación positiva de su mandato cayó un punto respecto de diciembre de 2025 y se ubicó en 33%, mientras que la desaprobación alcanzó el 59%.

En paralelo, la aprobación del Gobierno se mantuvo estable en 31%, con un 61% de rechazo, sin variaciones significativas respecto de la medición anterior.

Evaluación ciudadana tras la elección presidencial

La encuesta también midió la reacción de la ciudadanía tras las elecciones presidenciales del pasado 14 de diciembre, en las que resultó electo José Antonio Kast, y comparó estos resultados con la recepción que tuvo Gabriel Boric tras su triunfo en 2021.

Ante la pregunta sobre el nivel de satisfacción con el resultado electoral, un 58% de los encuestados declaró estar satisfecho o muy satisfecho con la elección de Kast en enero de 2026.

Esta cifra supera el 48% registrado en enero de 2022, tras la victoria de Boric.

En cuanto a la opinión general sobre el presidente electo, los niveles de evaluación positiva resultaron similares.

Un 48% manifestó tener una opinión buena o muy buena de Kast, frente al 47% que expresó esa misma percepción sobre Boric en el inicio de su mandato. Las opiniones regulares alcanzaron un 19% en el caso de Kast, mientras que Boric registró un 24% en ese ítem.

En tanto, la percepción negativa o muy negativa fue mayor para el Presidente electo en 2026, con un 29%, frente al 24% que tuvo Boric en 2022.

Percepción de cohesión social

El estudio también abordó la sensación de cohesión social tras las elecciones.

Un 45% de los consultados estuvo de acuerdo con la afirmación de que “el país está en una senda de reconciliación” luego del triunfo de Kast, una cifra superior al 32% registrado tras la elección de Boric.

En contraste, la idea de que “el país ha quedado dividido después de esta elección” concitó un 29% de acuerdo en 2026, mientras que en 2022 ese porcentaje alcanzó el 39%.