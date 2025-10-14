Cristian Valenzuela aclara sus dichos sobre los “parásitos” y defiende su paso por el Estado: “Yo trabajé en Gobiernos y no me siento un parásito”

El principal asesor político de Kast ahora aseguró que "la inmensa mayoría de los funcionarios son tremendas personas que sirven al país".

Cristián Valenzuela, principal asesor político de José Antonio Kast (Partido Republicano), se refirió a sus polémicos dichos sobre “parásitos“, en una columna donde se refería a los funcionarios públicos.

En dicho texto, Valenzuela señalaba que “en Chile, el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.

Dicha alusión generó molestia en el oficialismo y tambien en Chile Vamos. Para aclarar sus dichos, el aludido también se refirió a su experiencia trabajando en el Estado.

Sobre este punto, en diálogo con Tele 13 Radio, Valenzuela acotó que la “inmensa mayoría de los funcionarios son tremendas personas que sirven al país”.

“Yo trabajé en gobiernos y no me siento un parásito, pero sí existen personas que abusan del Estado. Existen personas que usaron licencias médicas para irse de vacaciones fuera del país, eso es deplorable”, añadió.

Del mismo modo, indicó que “si hay un sector que en la pandemia –al menos en términos laborales– no se afectó fue el sector público. Todos los funcionarios realizaron teletrabajo y tuvieron su sueldo asegurado todo ese tiempo porque ningún ministerio redujo el personal que estaba trabajando”.

“Hay funcionarios públicos que durante la pandemia cumplió una función increíble más allá de sus capacidades para ayudar al país, pero hay parte de esos funcionarios que haciendo teletrabajo de la casa cobraron los bonos covid que no le correspondía”, sentenció.