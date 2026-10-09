Experto apunta a décadas de falta de mitigación tras aluvión en Las Condes: “Los desastres no son naturales (…). Era anticipable”

El geofísico Cristian Farías analizó el aluvión que afectó a Las Condes y sostuvo que la magnitud del desastre no se explica únicamente por las intensas precipitaciones registradas en la Región Metropolitana.

En declaraciones entregadas por medio de su cuenta de Instagram, el experto calificó lo ocurrido como una situación “tan trágica como anticipable” y apuntó a una combinación de factores meteorológicos, condiciones del terreno y decisiones adoptadas durante décadas.

Farías explicó que las lluvias intensas en un corto período, sumadas a una isoterma cero elevada, provocaron que precipitara agua en sectores donde habitualmente podría caer nieve.

“Eso, con un suelo que ya está erosionado, empieza entonces a arrastrar todo lo que puede y activa quebradas, generando estos aluviones”, explicó.

“Los desastres no son naturales”

El geofísico sostuvo además que el impacto de la emergencia se relaciona con la ocupación de zonas expuestas al fenómeno y, según afirmó, con la ausencia de suficientes medidas de mitigación.

“Este aluvión ocurre en un lugar donde no tenemos obras de mitigación y donde hemos construido hacia donde se generan estos fenómenos sin tomar las medidas adecuadas”, señaló.

“Tenemos un problema, y este problema se venía gestando desde hace décadas mientras nosotros íbamos ocupando los escenarios que están ahí. Los desastres no son naturales, nunca lo son, y en este caso estamos pagando un precio muy alto por eso mismo”, agregó.

El aluvión registrado durante la tarde del jueves afectó principalmente al sector de San Carlos de Apoquindo y dejó viviendas, calles y vehículos dañados. El Gobierno decretó zona de catástrofe para la comuna de Las Condes.