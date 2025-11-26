Crisis en la Democracia Cristiana por reunión de Frei con Kast: Partido evalúa sanciones

La directiva de la colectividad analiza derivar el caso al tribunal supremo tras la polémica reunión del expresidente con el abanderado republicano, que debilita la campaña de Jeannette Jara.

El senador Francisco Huenchumilla enfrenta su primera crisis como timonel de la Democracia Cristiana (DC) tras el acercamiento del expresidente Eduardo Frei con José Antonio Kast, candidato presidencial de la derecha.

Según reportó La Tercera, la directiva se reunió este miércoles para evaluar sanciones contra Frei, cuyo gesto es visto como un respaldo implícito a Kast y un perjuicio para la candidatura oficialista de Jeannette Jara.

Análisis de sanciones

La secretaria nacional Alejandra Krauss confirmó que las opciones incluyen enviar los antecedentes al tribunal supremo o citar a Frei a una reunión.

El tribunal, presidido por Julia Panez –con cercanía al Partido Comunista–, podría determinar una sanción que range desde una amonestación hasta la expulsión.

Frei acumula un historial de desencuentros con la DC, incluyendo apoyos a candidatos opositores y posturas contrarias en plebiscitos. Sin embargo, algunos militantes advierten que sancionar al único expresidente del partido podría dañar la imagen de la colectividad.