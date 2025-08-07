Crisis de seguridad y falta de especialistas dejan al Hospital El Pino sin gastroenterólogos

El director del Hospital El Pino, Edgardo Villavicencio, explicó que uno de los principales motivos tras la salida de los gastroenterólogos fueron los episodios de robos violentos de vehículos a funcionarios ocurridos durante el año pasado. Además, destacó que la dificultad para conformar equipos médicos debido a la falta de especialistas también influyó en la decisión de los profesionales de abandonar el recinto.

Las listas de espera, los problemas de infraestructura y la falta de especialistas son parte de las problemáticas que enfrentan diversos recintos de salud en el país. Entre ellos, destaca el Hospital El Pino, que desde julio no cuenta con disponibilidad para la toma de horas en la especialidad de gastroenterología.

El director del Hospital El Pino, Edgardo Villavicencio, detalló a Las Últimas Noticias que, exactamente el 21 de julio de este año, se suspendieron todas las horas en esta área. La medida fue comunicada a cerca de 403.908 personas beneficiarias del recinto hospitalario, pertenecientes a las comunas de El Bosque y San Bernardo, lo que dejó 735 consultas —para patologías no cubiertas por el GES— en lista de espera, además de procedimientos como endoscopías, colonoscopías y otros exámenes.

¿Qué pasó?

Durante el año pasado, el hospital contaba con cuatro médicos gastroenterólogos con contratos de 22 semanas. A pesar de las dificultades, lograban cubrir los casos más graves. Sin embargo, Villavicencio explicó:“Con todo lo acontecido en los alrededores de la institución, que fue en septiembre y octubre, más o menos, donde hubo robos violentos de vehículos a funcionarios, un par de gastroenterólogos decidió tomar nuevo rumbo y buscar trabajo en otros centros asistenciales”.

Posteriormente, la única doctora que quedaba se acogió a retiro, y el jefe de la unidad, al encontrarse solo y sin posibilidades de formar un equipo, “decidió emigrar a otro centro con más proyección”.

En ese contexto, llegó un nuevo especialista que permaneció apenas un par de meses, ya que se retiró por la misma razón que su antecesor: “No tenía con quién formar un equipo (…) Nos avisó que no iba a venir más, de un día para otro”.

Villavicencio señaló que, por ahora, algunos profesionales con experiencia están realizando ciertos procedimientos. Además, se están gestionando derivaciones al Hospital Barros Luco —que también apoya con telemedicina— y el Servicio de Salud evalúa resolver parte de la demanda con el Hospital Parroquial.

Finalmente, advirtió que: “Es bastante complejo de resolver porque los especialistas médicos tienen muchas ofertas laborales; por ende, venir a trabajar a un hospital que está lejos del centro de la región, con las dificultades de seguridad, es muy poco atractivo”.