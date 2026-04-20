Republicanos busca criminalizar uso de capuchas: “Ocultar la identidad debería ser un delito por sí mismo”

El presidente del colectivo, Arturo Squella, adelantó que impulsará una ley para sancionar a quienes oculten su rostro en la vía pública. Además, se mostró optimista sobre el despacho de la Ley de Reconstrucción Nacional para junio.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, anunció que el oficialismo buscará acelerar la tramitación de un proyecto de ley que sancione penalmente a quienes oculten su identidad durante manifestaciones públicas.

El parlamentario argumentó en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera que la capucha no debe ser considerada solo una agravante ante otros delitos, sino un delito autónomo dentro del código penal chileno.

En el marco de la votación del proyecto de Escuelas Protegidas en la Cámara de Diputados, Squella enfatizó que es necesario avanzar en herramientas más severas para el control del orden público. Según el legislador, la práctica de cubrirse el rostro es la antesala de actos violentistas que empañan la convivencia y el derecho legítimo a la protesta pacífica.

La propuesta incluye además la creación de un Registro Nacional de Vándalos, iniciativa que Squella espera que ingrese a trámite legislativo a la brevedad. “La imagen de personas rompiendo mobiliario público o exigiendo a la gente que se baje de sus autos eso se va a terminar”, señaló el senador, vinculando estos hechos con la reciente detención de tres estudiantes por la agresión a la ministra Ximena Lincolao.

Respecto a la agenda del Ejecutivo, Squella manifestó su optimismo sobre la ley miscelánea de Reconstrucción Nacional. El parlamentario proyecta que, con el apoyo de bancadas como el Partido de la Gente, el texto podría ser despachado por el Congreso el 1 de junio, cumpliendo con los plazos de discusión inmediata en ambos trámites constitucionales.

Finalmente, el legislador destacó que la rapidez en la aprobación de estas normas será una señal potente sobre las prioridades de seguridad del gobierno actual, asegurando que existen los votos necesarios para avanzar en la idea de legislar durante esta semana.