Crimen en el Puente Recoleta: Ciudadano venezolano murió tras recibir múltiples disparos

De acuerdo con la Fiscalía ECOH, el sujeto recibió al menos 10 impactos balísticos en diversas partes de su cuerpo.

La noche de este lunes, un hombre murió tras recibir múltiples disparos en la Avenida Recoleta, a la altura del puente que cruza el río Mapocho, en el límite entre las comunas de Recoleta y Santiago.

Lo que se sabe del crimen en Recoleta

De acuerdo con la información preliminar, la víctima transitaba por dicho lugar cuando un grupo de sujetos llegó a bordo de una camioneta de color negro y le disparó al menos en 10 oportunidades.

Los atacantes escaparon en dirección desconocida y un grupo de personas que se encontraba en el lugar brindó primeros auxilios al hombre. Pese a los esfuerzos, la víctima falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El fiscal Gamal Massú, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), sostuvo que “se trata de un ciudadano venezolano, con residencia en Chile, que fue objeto de múltiples disparos —cuatro—, dentro de ellos en el cráneo, pierna y abdomen, y resultó fallecido”.

El Ministerio Público ordenó a la Fiscalía ECOH, a la Brigada de Homicidios y a peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) efectuar las labores investigativas correspondientes, realizándose peritajes balísticos, empadronamiento de testigos y la revisión de las cámaras de seguridad.