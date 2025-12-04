CPLT ordena informar los gastos públicos de la campaña de Bachelet a la ONU: “Debe estar disponible de forma oportuna y accesible”

El Consejo para la Transparencia respondió el oficio de los diputados de la UDI respecto a la información sobre los gastos de la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) respondió el oficio de los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso y Cristhian Moreira, quienes solicitaron que el organismo pidiera a la Cancillería informar sobre el costo de la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Al respecto, el CPLT señaló que la solicitud “tiene relación con antecedentes que fundamentalmente involucran el uso de recursos públicos, por lo que resulta esperable que deban permanecer identificables”, y agregó que “corresponde a información esencialmente pública, cuya develación reviste un evidente interés”.

Asimismo, el organismo planteó: “No se observa que la publicidad de la información provoque un serio riesgo en el funcionamiento de las relaciones exteriores”.

En esa línea, sostuvo que “no es posible advertir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional”, por lo que reiteró que “todos los antecedentes que se refieran al uso y disposición de recursos públicos que a futuro se destinen a cuestiones como la materia descrita deben disponibilizarse a las personas de forma oportuna y accesible”.

En cuanto a la respuesta del CPLT, los parlamentarios gremialistas destacaron que es “contundente”.

“Desde el primer momento criticamos que la Cancillería argumentara un supuesto interés nacional para no transparentar los montos involucrados, por lo que es muy importante que el Consejo para la Transparencia haya exigido que toda la información existente debe ser revelada”, remarcaron.