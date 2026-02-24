FA arremete contra el futuro oficialismo de Kast por crisis con EE.UU.: “Preocupa la actitud servil ante una injerencia grave”

El secretario general del Frente Amplio conversó en CNN Chile Radio sobre las recientes sanciones de Washington contra funcionarios nacionales y el rol que ha tomado el sector de José Antonio Kast.

En una entrevista con CNN Chile Radio, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, calificó como una “injerencia preocupante” las sanciones impuestas por Estados Unidos contra tres funcionarios chilenos —incluyendo al ministro Juan Carlos Muñoz— y criticó duramente la postura del entorno del presidente electo, José Antonio Kast, a quienes acusó de mantener una actitud “servil” que pone en riesgo la soberanía nacional.

¿Qué dijo Andrés Couble sobre el conflicto diplomático?

Couble manifestó su inquietud por el tono adoptado por el embajador estadounidense tras la revocación de visas a autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, vinculada a la exploración de proyectos de fibra óptica con empresas extranjeras.

“Me parece preocupante la injerencia que busca hacer Estados Unidos respecto a las decisiones que toma Chile. Necesitamos una voz clara de rechazo a estos intentos de presión que buscan poner los intereses de Washington por sobre los nacionales”, sostuvo.

El dirigente oficialista defendió la gestión técnica del ministro Muñoz, asegurando que su profesionalismo es reconocido de forma transversal y que resulta “tremendamente injusto” que sufra consecuencias personales por velar por la conectividad del país.

En esa línea, cuestionó la reacción de la futura administración: “Vemos una actitud tan servil del futuro oficialismo que me preocupa. Escuchaba a parlamentarios decir ‘algo habrán hecho’ para enojar a Estados Unidos. Si esa es la posición del gobierno que entra, estamos en problemas, porque Chile debe ser un país soberano”.

La pugna geopolítica y el rol de José Antonio Kast

Para Couble, el escenario internacional de 2026, marcado por la política exterior de Donald Trump, sitúa a Chile en una “cancha de disputa” entre potencias. “Trump es casi el matón del barrio y quiere tener control sobre Latinoamérica. Si nosotros nos supeditamos a esos intereses, nuestros propios intereses en áreas como el litio o el cobre van a quedar relegados a un segundo plano”, advirtió el secretario general del FA.

Respecto a la asistencia de José Antonio Kast a una cumbre conservadora en Miami antes de asumir el mando, Couble señaló que esto proyecta una “conducción internacional altamente ideológica”.

A su juicio, alinearse exclusivamente con el bloque liderado por Trump podría generar tensiones comerciales peligrosas, especialmente con China. “Es un riesgo para el país si nuestras autoridades no son capaces de poner límites”, añadió.

Finalmente, consultado sobre el cierre de la agenda legislativa del gobierno del presidente Gabriel Boric, Couble priorizó la aprobación de proyectos como el fin al CAE y la ley de Sala Cuna.

Pese a la falta de mayorías, enfatizó que el foco debe estar en la mejora concreta de la vida de las familias más que en el “simbolismo” de la firma. “El echar al tacho de la basura el largo camino recorrido para encontrar consensos técnicos sería un perjuicio para Chile”, concluyó.