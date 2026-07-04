¿Por qué la boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue el espectáculo que todo el mundo esperaba?

(CNN En Español – CNN Chile) — Al final, el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce se anunció al mundo como si fuera algo sacado de uno de sus videos musicales: las vallas publicitarias a las afueras del Madison Square Garden se iluminaron de color púrpura con el mensaje “JUST&T MARRIED” (“Recién casados”, en español), confirmando la noticia a quienes se encontraban en las calles de Midtown Manhattan y al mundo entero.

A pocas cuadras de distancia, el Empire State Building se iluminó de azul en su honor, un guiño a la antigua rima nupcial. Entonces, comenzó una tormenta.

Este hito marca una nueva era para la pareja, cuyo romance se desarrolló a la vista del público, hasta que celebraron una boda envuelta en el más absoluto secreto gracias a lo que se decía que eran acuerdos de confidencialidad inquebrantables y medidas de seguridad al nivel de la TSA.

En los días previos al gran evento, que comenzó el jueves por la noche con lo que se describió como un ensayo general para unos 100 asistentes, pocos invitados confirmaron siquiera que habían sido invitados y aún menos confirmaron que asistirían.

Ver las llegadas al Madison Square Garden, donde Swift se ha presentado ocho veces a lo largo de sus 20 años de carrera, no era como cualquier alfombra roja repleta de celebridades. Era como ver las llegadas a los Grammy, los Oscar y los ESPY combinados. Se vio de todo, desde Ed Sheeran hasta el comisionado de la NFL, Roger Goodell, así como a varios jugadores de los Chiefs de Kansas City, muchos de ellos captados subiendo a camionetas Sprinter con vidrios polarizados desde un hotel de lujo vigilado por medios y fans.

Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos de los invitados que peregrinaban al Madison Square Garden.

Mariska Hargitay, la estrella de “Law & Order: SVU”, cuyo personaje inspiró el nombre de uno de los gatos de Swift, bajó la ventanilla y saludó a los curiosos.

Todo tuvo lugar en medio de una ola de calor sofocante y abrasadora que hizo que las temperaturas alcanzaran los tres dígitos, una situación difícil para quienes se encontraban al aire libre sin invitación.

Poco sabemos, mucho desconocemos

Entonces, ¿qué sucedió realmente anoche dentro del Madison Square Garden?

En lugar de optar por una fiesta nupcial tradicional, el hermano de Swift, Austin, fue su “padrino de boda” y el hermano de Kelce, Jason, fue su “mejor amigo”, según un comunicado enviado por correo electrónico por el representante de Swift, publicado junto con los mensajes de las vallas publicitarias.

Tanto la novia como el novio lucieron diseños de Christian Dior hechos a medida por Jonathan Anderson, conocido por sus diseños elaborados y atrevidos.

Adam Sandler, amigo de la pareja y que el año pasado le dio a Kelce un cameo en “Happy Gilmore 2”, ofició la ceremonia.

“La ceremonia fue estupenda, conmovedora. Adam Sandler, divertido y entrañable. Los votos, todo lo que uno esperaría: reales, vulnerables, serios y graciosos, profundamente amorosos”, dijo a ABC News después de la boda el presentador de “Good Morning America”, George Stephanopoulos, quien asistió junto a Robin Roberts y Michael Strahan.

“Lloraron, se rieron, bailaron, se abrazaron y se besaron”, dijo a Reuters desde un automóvil, mientras se marchaba la noche del viernes, Robin Gentry, tía de Taylor Swift.

Una foto compartida este sábado en las cuentas de Instagram del entrenador personal Rob Jordan y su esposa Joann ofreció un primer vistazo al interior de la boda. La pareja iba tomada de la mano mientras subía por una escalera alfombrada en tono anaranjado hacia lo que parece ser la entrada del evento. Joann Jordan dijo a CNN que les quitaron los teléfonos cuando llegaron a la parte superior de la escalera para registrarse.

Ese aparente color naranja había sido eje de una enorme campaña promocional y de teorías de fans sobre el duodécimo álbum de estudio de Swift, “The Life of a Showgirl”, lanzado en octubre. “Se siente, energéticamente, como se ha sentido mi vida”, dijo ella sobre la iconografía naranja del álbum.

Dos publicaciones de Instagram de la cantautora Maren Morris y de Ana Demmer, recién comprometida con el centro de los Chiefs de Kansas City Creed Humphrey, muestran lo que podría haber sido un obsequio de la celebración: un pañuelo bordado con “T&T”, la fecha y “New York City”, junto con la letra de “Blank Space”: “So it’s gonna be forever…” (“Así que será para siempre”, en español).

En el set de presentadores la mañana de este sábado, Stephanopoulos describió la boda como “un jardín dentro del Garden”.

“Es difícil imaginar que un lugar tan grande y una boda con tantas estrellas pudiera sentirse tan personal y tan íntima”, dijo.

“Porque tenían a sus vecinos, a sus amigos del bachillerato; era como cualquier boda a la que uno asistiría”, dijo Roberts.

Ella y Stephanopoulos dijeron que la pareja escribió sus propios votos en “pequeños cuadernos”.

Stevie Nicks estuvo entre quienes se presentaron esa noche, confirmó Roberts. Page Six fue el primero en informar sobre la esperada actuación de Nicks.

Consultado sobre las actuaciones, Jay Marciano, CEO de la empresa de eventos en vivo AEG Presents, dijo a Reuters que hubo “grandes”. ¿Lo más destacado? “Demasiados. Todos”, dijo.

La lista de invitados, compuesta por 1.000 personas, era impresionante, extensa y, en ocasiones, desconcertante.

Entre los asistentes se encontraba la élite de Hollywood, incluyendo a Steven Spielberg, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Eric Stonestreet y Hugh Grant.

Jason Sudeikis, oriundo de Kansas City y seguidor de los Chiefs, también estuvo presente, al igual que Nikki Glaser, quien se declara fan de Taylor Swift.

Jennifer Lopez, Graham Norton, Jimmy Fallon y Zoe Kravitz también fueron vistos entre los invitados.

La amiga cercana de Swift, Selena Gomez, publicó una foto en su cuenta de Instagram con un vestido dorado ajustado y con pedrería, del mismo color que Swift llevó para la boda de Gomez el septiembre pasado.

Las bodas secretas de los famosos

Luego estaban las figuras del deporte, como el entrenador en jefe de los New England Patriots, Mike Vrabel, y la comentarista deportiva Erin Andrews.

Y, por supuesto, la industria musical estuvo ampliamente representada con artistas como Gwen Stefani, Fergie, The Chainsmokers, Miranda Lambert, Camila Cabello, Benson Boone y muchos más.

La escritora y cineasta Lena Dunham, amiga de Swift desde hace mucho tiempo, fue vista llegando al Madison Square Garden.

Swift había sido dama de honor en la boda de Dunham con Luis Felber en 2021.

La supermodelo Karlie Kloss también asistió, disipando así cualquier rumor de distanciamiento entre ella y Swift.

La autora de “The Summer I Turned Pretty”, Jenny Han, y la famosa chef Alison Roman, de quien Swift es una conocida admiradora, también estuvieron entre las personas que recibieron invitaciones, al igual que Jessica Alba y Chris Rock.

En cuanto a lo que ocurrió en el interior o cómo era, existen algunas pistas.

A principios de esta semana, se siguió de cerca la actividad en los alrededores del recinto en busca de cualquier indicio sobre cómo Swift y su equipo transformarían el estadio, decididamente anodino, en un lugar de bodas digno de una maestra de las canciones de amor.

Se vio a los operarios —entre ellos al menos a una persona que llevaba una camiseta vieja de una gira anterior de Swift— transportando plantas y flores, así como ramas nudosas y frondoso follaje.

También se observaron cajas con las etiquetas “tienda de campaña para juegos” y “ESTANTES”. A principios de esta semana, TMZ publicó un video que parecía mostrar cómo se introducían con grúas unas enormes barandillas blancas de una escalera en el edificio.

Aún no se conocen todos los detalles, pero es probable que algún invitado indiscreto revele información.

Sin embargo, es probable que Swift y Kelce revelen la historia completa cuando decidan compartirla, si es que lo hacen en un futuro próximo.

Cabe mencionar también que se colocaron carteles en algunas entradas del Madison Square Garden, informando a las personas que serían filmadas. Si el resultado de esa grabación se hará público alguna vez es otra cuestión.

El permiso para el evento indicaba que la recepción duraría hasta las 2 de la madrugada, pero se vio a algunos invitados abandonar el lugar poco antes de las 10 p.m.

Spielberg, Alba, Michael Strahan, Tom Brady y Max Martin, colaborador de Swift, entre muchos otros, fueron vistos partiendo en camionetas todoterreno antes de la medianoche.

Ha pasado mucho tiempo

La música de Swift ha servido como banda sonora de una generación de desamores adolescentes y crisis propias de la transición a la adultez.

Para los fans de Taylor Swift, su gran día fue motivo de celebración. Multitudes se congregaron tras las barricadas, lo más cerca posible del Madison Square Garden, antes de la esperada celebración del viernes.

Alison Hagen, una actriz de 24 años que se dedica a realizar recorridos a pie temáticos sobre Taylor Swift por la ciudad, declaró que la relación de Swift con Kelce ha dado inicio a “una época muy esperanzadora para todos los fans de Taylor Swift”.

Cuando Swift anunció su compromiso a través de una publicación conjunta con Kelce en Instagram el otoño pasado, Hagen se detuvo en las calles de la ciudad de Nueva York, según contó, impulsada por la necesidad de contarle la noticia a alguien, a quien fuera.

“No la conozco, pero me alegro mucho por ella”, comentó. “Parece sinceramente muy feliz”.

En lugares tan lejanos como Malasia y Tailandia, los fans celebraron el gran día de la cantante con sus propias fiestas, organizando celebraciones al estilo de las despedidas de soltera en honor a la boda de Swift.

En Viena, Lex Dimitrijevic, una profesora de 28 años, fan de Swift desde hace mucho tiempo y que además se casa este verano, manifestó que las celebraciones le resultan “especialmente significativas”.

Dimitrijevic, que celebrará su propia despedida de soltera el sábado, dijo: “Nuestras vidas son completamente diferentes, pero alcanzar un hito similar hace que se sienta como un ciclo maravillosamente cerrado”.

“Ya sea con la gira Eras Tour, con su regreso a la música o ahora con este nuevo capítulo, los fans realmente desean ver a alguien que ha brindado tanta felicidad a los demás encontrar la felicidad en sí misma”, agregó.

La relación comenzó ese verano después de que Kelce se quejara en su podcast “New Heights” de que intentó darle a Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante su concierto de la gira Eras Tour en Kansas City, pero le negaron el acceso a la cantante.

Más tarde, Swift describió la decisión de forma muy gráfica como “algo muy fuerte”.

El ala cerrada de los Chiefs dio más detalles sobre el concierto al que asistió en un episodio de 2025 de “New Heights” (un episodio en el que Swift hizo una rara aparición), diciendo que salió del concierto con “un gran deseo” de conocerla después de sentirse “hipnotizado” y “cautivado” por lo que vio.

En ese mismo episodio, Swift compartió la “señal de alerta” que vio en Kelce y que consolidó su compromiso con él.

“Travis ha tenido los mismos amigos desde que tenía probablemente cuatro años”, declaró. “Es increíblemente bueno para conservar las amistades, es muy leal y sus amigos son igual de leales y un grupo de personas divertidísimas”.

En ocasiones, se dejaron llevar por el fervor, como cuando hicieron apariciones sorpresa en un episodio de “Saturday Night Live” en 2023 o cuando Kelce apareció en el escenario en un concierto de la gira Eras Tour en Londres en 2024.

Swift también ha escrito varias canciones que se cree que tratan sobre Kelce y que acabaron incluidas en sus dos últimos álbumes, “Life of a Showgirl” y “The Tortured Poets Department”.

Swift y Kelce anunciaron su compromiso en agosto mediante publicaciones simultáneas en Instagram.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, decía la publicación.

Y para cualquiera que adore las bodas de famosos, la unión de Kelce y Swift ha sido una auténtica lección magistral sobre cómo organizar una gran fiesta que quizás no sea discreta, pero que sin duda tiene mucho estilo.