Hackeo afectó al Servicio Nacional de Migraciones: Bloquearon sitio web y enviaron correo masivo con imagen de Pinochet

Este martes, dos correos con remitente del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) se distribuyeron masivamente.

En uno de ellos aparecía la imagen de una caricatura, mientras que en el otro se desplegaba una fotografía del dictador Augusto Pinochet.

El archivo PDF que tenía la imagen del dictador contenía un texto del discurso que dio Pinochet durante la dictadura, en el Día de la Juventud en 1981:

“Jóvenes de Chile: Desconfíen de aquella doctrina que se proclama defensora de la democracia y de la libertad y, sin embargo, instala tiranías y sume al hombre en la más grande de las esclavitudes. Que promete la igualdad y la supresión de clases sociales y, en cambio, forma nuevas clases constituidas por jerarcas que oprimen al pueblo y lo desangran. Que clama por los derechos humanos en otras naciones y, no obstante, los pisotea en su propio suelo. Que firma tratados que no los cumplirá y que alega que existe neutralidad, pero interviene descaradamente en los asuntos de los demás países”, decía el escrito de la fotografía.

La vulneración informática también afectó el funcionamiento del sitio web, donde, al intentar ingresar, se desplegaba una imagen de Pinochet al seleccionar cualquier acción.

Desde el SERMIG explicaron que a las 5:00 horas de la madrugada la entidad fue hackeada, siendo el problema solucionado cerca de las 9:00 horas. Además, detallaron que está investigando el caso.

“Esto provocó que por breves horas los distintos sistemas a los que acceden nuestros usuarios, ya sea para consultar como para realizar sus trámites migratorios, estuvieran fuera de servicio”, añadieron en el comunicado, según consignó Radio Biobío.

“Lamentamos los inconvenientes que puedan haber enfrentado nuestros usuarios por esta desafortunada situación. Reiteramos que todos los servicios se encuentran funcionando con normalidad desde la mañana de hoy“, informaron desde el organismo.