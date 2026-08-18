Revisa la lista completa: Así votó cada diputado la prohibición de las carreras de perros

Este martes se aprobó en general en la Cámara de Diputados y Diputadas la iniciativa que prohíbe las carreras de perros en todo el país, descartando el proyecto paralelo que buscaba regular estas competencias.

El proyecto aprobado propone modificar la Ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, para prohibir y sancionar las carreras de perros.

Entre las sanciones se plantean penas de presidio menor en su grado medio y multas que van desde las 20 a 40 unidades tributarias mensuales (de $1.432.980 a $2.865.960) para quienes organicen o participen en las carreras.

Debido a que el texto recibió indicaciones, volverá a la Comisión de Medio Ambiente para su discusión en particular.

Revisa cómo votó cada parlamentario en ambas iniciativas

Con 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones, se aprobó el proyecto que prohíbe y sanciona las carreras de perros en la Cámara Baja.

En tanto, con 68 votos en contra, 50 a favor y 10 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la iniciativa que buscaba regular las carreras de perros.