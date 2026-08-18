Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes tras la detención de funcionarios franceses en Teherán

(CNN) — Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes en los próximos días tras catalogar como una agresión la detención de dos diplomáticos franceses en Teherán el mes pasado, informó el martes el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

En una publicación en X, Barrot dijo que el pueblo iraní era la principal víctima del actual período de intensas tensiones en Medio Oriente, y citó tanto la “sangrienta represión” de las protestas de enero de 2026 como los continuos bombardeos militares de la guerra entre EE.UU. e Irán.

“Es precisamente porque Francia apoya al pueblo iraní, a sus artistas, científicos e investigadores, que dos diplomáticos franceses fueron agredidos de manera escandalosa y deliberada el pasado 19 de julio”, escribió Barrot.

“Eso es lo que ha ocurrido ahora. Dos diplomáticos iraníes en Francia serán expulsados en los próximos días”, afirmó.

La disputa se deriva de un incidente ocurrido el mes pasado que involucró a dos empleados de la Embajada de Francia en Teherán. En ese momento, Barrot dijo que los dos empleados de la embajada fueron detenidos durante varias horas por los servicios de seguridad iraníes en lo que describió como “un acto de intimidación extremadamente grave” y una violación de su inmunidad diplomática.

Durante el fin de semana, el Ministerio de Inteligencia de Irán dijo que los dos diplomáticos franceses fueron detenidos brevemente durante una investigación de seguridad nacional sobre una presunta injerencia extranjera antes de ser entregados al embajador francés, según la agencia estatal de noticias de la República Islámica (IRNA). Irán dijo el lunes que no se permitiría a dos funcionarios regresar a Irán.

Las autoridades iraníes no hicieron comentarios de inmediato sobre la decisión de Francia de expulsar a los dos diplomáticos iraníes.