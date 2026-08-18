Cámara de Diputados aprueba prohibir y sancionar las carreras de perros galgos en Chile

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que quiere prohibir y sancionar las carreras de perros, descartando la iniciativa paralela que buscaba regular la actividad.

En la sesión de Sala de la Cámara Baja, que se extendió por más de dos horas, se discutieron las dos mociones que definían el futuro de las carreras de galgos.

La primera iniciativa, que tiene como objetivo prohibir y sancionar las carreras de perros sin distinguir por raza, fue aprobada por 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones.

En cambio, el segundo proyecto, que apuntaba a regular las competencias de galgos, fue rechazado con 68 votos en contra, 50 a favor y 10 abstenciones.

Cabe recordar que la iniciativa aprobada deberá volver a la Comisión del Medio Ambiente para su votación en particular, debido a que el texto recibió indicaciones.

APROBADO✅| La Sala respalda en general el proyecto que modifica la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, para prohibir y sancionar las carreras de perros. Vuelve a la comisión de Medioambiente, por recibir indicaciones. pic.twitter.com/gsekqDuVnh — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) August 19, 2026

El debate en el Congreso

El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Pier Karlezi, criticó los argumentos de quienes defendían la iniciativa de prohibir las carreras.

“Escucho maltrato y maltrato permanentemente de gente que se supone que entiende lo que es maltrato animal, pero también veo que apoyan conductas como sacar a pasear un gato con arnés, ponerle botitas combinadas al bulldog y sacarlo en verano a caminar en el pavimento caliente. (…) Porque esas son las conductas que hoy día vemos de toda esta gente que quiere prohibir y que nos habla de la irresponsabilidad animal”, arremetió.

“Prohibir las malas prácticas es lo responsable, es lo que debemos hacer. Pero no queremos hacer la del flojo, de prohibir a toda costa y que paguen justos por pecadores, como estamos acostumbrados a hacerlo fácil (…) ¿Hasta cuándo estamos protegiendo y legislando fácil? Regulemos cómo se debe regular una actividad que está arraigada en el campo chileno”, señaló.

“Respetemos las tradiciones chilenas porque somos chilenos. No me importa lo que haga Nueva Zelanda, no me importa lo que haga Estados Unidos, me importa lo que seamos los chilenos en Chile. No a la prohibición, sí a la regulación”, argumentó.

Por su parte, la diputada del Partido Comunista y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, confirmó el voto en contra de regular las carreras de galgos y a favor de prohibirlas desde la bancada de la colectividad.

“El maltrato animal no se regula, se prohíbe. Nuestra sociedad y nuestra legislación han avanzado en proteger a los animales y en entender que el bienestar animal puede y debe orientar las políticas públicas. Anuncio mi voto y el de la bancada del Partido Comunista a favor de prohibir las carreras de galgos, porque queremos galgos libres en nuestro país y no regular el maltrato animal”.