Biministro Claudio Alvarado sobre la emergencia en el norte: “En Tocopilla ha alcanzado una mayor gravedad”

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), junto con el Gobierno, realizó un balance de la situación en la zona norte del país tras las intensas precipitaciones y el aluvión registrado en Tocopilla.

“Este evento sigue afectando de manera significativa a la zona norte y nuestra prioridad absoluta está en proteger la vida de las personas”, subrayó el biministro Claudio Alvarado.

Sobre los sucesos registrados durante este martes, detalló que se han producido activaciones de quebradas, remociones en masa, interrupciones de conectividad y evacuaciones en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

“En Tocopilla la situación ha alcanzado una mayor gravedad, como también se han presentado afectaciones importantes en sectores de Taltal e Iquique”, señaló.

En cuanto al despliegue del Gobierno, describió que en la Región de Antofagasta se encuentra el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, con el objetivo de coordinar en terreno las acciones que se requieran. Además, para este miércoles a las 6:30 de la mañana, el jefe de Estado se reunirá en Tocopilla con las autoridades locales.

Por otro lado, enfatizó que a esta hora existe preocupación por los problemas de conectividad que se han generado entre Iquique y Alto Hospicio. Ante la situación, el tránsito se encuentra controlado y parcializado hasta que se logre reponer la circulación.

Asimismo, para este miércoles se ha decidido suspender las clases en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama (Alto del Carmen, Chañaral, el sector rural de Tierra Amarilla y Diego de Almagro).

Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, reportó que, de manera preliminar, en la Región de Arica y Parinacota se registran 64 personas damnificadas, 521 albergadas, tres personas lesionadas, 30 viviendas con daño mayor, 23 con daño menor y 63 en evaluación.

#SenapredTarapacá Se declara Alerta Roja y cancela Alerta Amarilla para la provincia de Iquique y la comuna de Huara por evento meteorológico.

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