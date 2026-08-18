Presidente Kast viajará este miércoles a Antofagasta para coordinar respuesta ante severos daños por el frente de lluvias

El presidente José Antonio Kast informó que viajará este miércoles 19 de agosto a la Región de Antofagasta, ante los estragos causados por las fuertes precipitaciones en el norte.

De acuerdo con Presidencia, el Mandatario tomará un vuelo a las 6:30 horas con destino a la zona. En su visita, inspeccionará en terreno la situación provocada por la baja segregada que afecta al sector y se reunirá con las autoridades locales para abordar la emergencia.

En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se mantiene en la región para monitorear la situación y colaborar con los organismos pertinentes, a la espera de que asuma un jefe de la Defensa Nacional.

Asimismo, la autoridad hizo un llamado a acatar las órdenes de evacuación instruidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ante el riesgo de aluviones o desbordes de quebradas.

Cabe recordar que, durante la jornada, el Gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la comuna de Tocopilla tras los daños causados por los aluviones.

El subsecretario Máximo Pavez, participó en el COGRID Regional PM en el que se analizaron las imágenes obtenidas durante los sobrevuelos y se revisó la situación de las zonas afectadas, de cara a la visita que realizará el Presidente José Antonio Kast a la región. pic.twitter.com/LTPlgnpcbE — Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) August 19, 2026