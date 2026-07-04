Siguen las repercusiones tras cierre de gimnasios Energy: Sernac acumula más de 5 mil reclamos contra empresa

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) acumuló 5.300 reclamos a nivel nacional contra la cadena Energy Fitness Club, luego de que la empresa cerrara todas sus sucursales el pasado 5 de junio debido a un proceso de liquidación voluntaria.

Según lo informado por Diario Financiero, el 95% de las presentaciones recibidas por la entidad fiscalizadora apunta al término unilateral de los contratos anuales vigentes.

La firma, que operaba 30 sedes en el país y sumaba más de 100 mil asociados, cesó sus operaciones tras argumentar un alza en costos operacionales y una mayor competencia en el mercado.

Ante el procedimiento concursal que enfrenta la compañía fundada por Alex Wiesner, el organismo público confirmó que carece de atribuciones legales para exigir devoluciones monetarias directas o aplicar sanciones compensatorias por la vía administrativa.

La restitución de los fondos quedará supeditada al orden de prelación que determine el proceso judicial de quiebra.

Frente a este escenario, el Sernac recomendó formalmente a los usuarios afectados gestionar ante sus respectivas entidades bancarias la suspensión de los cobros automáticos contratados mediante tarjeta (PAT) o cuenta (PAC).