El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) acumuló 5.300 reclamos a nivel nacional contra la cadena Energy Fitness Club, luego de que la empresa cerrara todas sus sucursales el pasado 5 de junio debido a un proceso de liquidación voluntaria.
Según lo informado por Diario Financiero, el 95% de las presentaciones recibidas por la entidad fiscalizadora apunta al término unilateral de los contratos anuales vigentes.
La firma, que operaba 30 sedes en el país y sumaba más de 100 mil asociados, cesó sus operaciones tras argumentar un alza en costos operacionales y una mayor competencia en el mercado.
Ante el procedimiento concursal que enfrenta la compañía fundada por Alex Wiesner, el organismo público confirmó que carece de atribuciones legales para exigir devoluciones monetarias directas o aplicar sanciones compensatorias por la vía administrativa.
La restitución de los fondos quedará supeditada al orden de prelación que determine el proceso judicial de quiebra.
Frente a este escenario, el Sernac recomendó formalmente a los usuarios afectados gestionar ante sus respectivas entidades bancarias la suspensión de los cobros automáticos contratados mediante tarjeta (PAT) o cuenta (PAC).
Lo más leído
- Siguen las repercusiones tras cierre de gimnasios Energy: Sernac acumula más de 5 mil reclamos contra empresa
- ¿Por qué la boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue el espectáculo que todo el mundo esperaba?
- Incautan más de un millón de monedas de $10: Aduana indicó que frustró su contrabando hacia China
- Cómo el río Sena pasó de ser un desastre tóxico al lugar de moda para nadar en París
- Team ParaChile ganó su primer oro en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar: Tándem masculino se quedó con el primer lugar en prueba de ciclismo