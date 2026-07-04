Incautan más de un millón de monedas de $10: Aduana indicó que frustró su contrabando hacia China

La Aduana Regional de Valparaíso y la PDI incautaron un cargamento de 1.039.785 monedas de 10 pesos chilenos ocultas en sacos de chatarra en un recinto extraportuario, tras frustrar un intento de contrabando con destino a China.

Según lo informado por Radio Biobío, el hallazgo se originó por una alerta de la Unidad de Inteligencia aduanera, la cual permitió descubrir las divisas que una empresa de reciclaje intentaba exportar de forma irregular, evadiendo la declaración obligatoria de transporte transfronterizo.

El cargamento incautado arrojó un peso de 3.653 kilos, equivalente a un valor nominal de $10.397.850.

De acuerdo con la investigación, el ilícito buscaba comercializar el metal en el extranjero, donde su valor comercial triplicaba el valor legal de las monedas de circulación vigente, cuyo costo de fabricación para el Estado es de 49 pesos por unidad.

La Fiscalía de Valparaíso inició una indagatoria contra la firma por contrabando y lavado de activos.

El fiscal jefe local, Elizardo Tapia, señaló que desde la empresa “pretendían exportar monedas de 10 pesos de curso legal en Chile indicándolas como desechos metálicos”. Por instrucción del Ministerio Público, el dinero quedó bajo la custodia de BancoEstado.