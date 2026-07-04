Team ParaChile ganó su primer oro en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar: Tándem masculino se quedó con el primer lugar en prueba de ciclismo

El Team ParaChile continúa compitiendo en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 que se disputan en Colombia.

Y durante esta jornada, el tándem masculino integrado por Matías Mansilla y Elías Tello se llevó la medalla de oro tras imponerse en la prueba de gran fondo.

La dupla completó los 58 kilómetros de competencia en un tiempo de 1:23:10, superando a los equipos de Brasil y Colombia, que quedaron en segundo y tercer puesto, respectivamente.

Los atletas se mantuvieron entre los líderes durante toda la prueba, logrando administrar el ritmo de la carrera y quedarse con el primer lugar en los metros finales.

Matías Mansilla expresó: “Estoy muy contento. Este oro me hizo recordar cuando armaba bicicletas con mi hermano y ahora estoy aquí con un oro en una megavento. Esto es premio del trabajo. Muy agradecido de todo el trabajo de mi guía y el equipo del Team ParaChile”.

La jornada continuó con más medallas para el Team ParaChile. El tándem femenino compuesto por Nicol Baeza y Renata Urrutia obtuvo el tercer lugar en la prueba de gran fondo.

Las deportistas se quedaron con la presea de bronce tras una intensa definición ante los dos equipos de Argentina.

“Dejamos todo. Fue una carrera muy dura y compitiendo hasta el último segundo contra los dos equipos de Argentina. Debemos seguir dando todo en el futuro”, manifestó Nicol Baeza.