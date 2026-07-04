Senador Calisto presenta recurso contra Fiscalía tras ser acusado de fraude al Fisco: Acusó irregularidades en la investigación

Ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, los abogados del senador Miguel Ángel Calisto (Ind) presentaron un recurso de amparo para revocar el cierre de la investigación penal dictado por el Juzgado de Garantía a petición de la Fiscalía Regional de Aysén.

La acción denuncia que el Ministerio Público interrumpió el proceso de forma ilegal mientras los plazos judiciales estaban vigentes y ocultó diligencias clave, vulnerando el derecho a la defensa garantizado por la Constitución.

El escrito detalla que los coimputados Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo cambiaron drásticamente la versión que sostuvieron por cinco años, luego de pasar a ser representados por la Defensoría Penal Pública.

Según el texto, los nuevos testimonios del 29 de abril de 2026 “contenían un cambio radical y sustancial en la versión de los hechos”, lo que permitió a Cárcamo salir de prisión preventiva al día siguiente en una causa paralela sobre el Gobierno Regional de Aysén, tras el allanamiento de la Fiscalía.

El amparo afirma que los persecutores utilizaron este vuelco para formular una acusación inmediata, lo que constituye una “flagrante e ilegal restricción de derechos fundamentales”.

Por esto, solicita al tribunal dejar sin efecto la clausura y fijar un plazo razonable para ejecutar diligencias pendientes que aseguren el debido proceso.

En esta causa, Calisto es investigado por la Fiscalía por un eventual millonario fraude al Fisco realizado a través de pagos a sus asesores.