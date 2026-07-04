Cómo el río Sena pasó de ser un desastre tóxico al lugar de moda para nadar en París

(CNN) — Si visitas París este verano, quizás quieras incluir un baño en el Sena en tu itinerario. Y después del calor que ha azotado la ciudad en las últimas semanas, puede que sin duda lo necesites.

París acaba de registrar su día más caluroso de la historia, con temperaturas que superaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) a finales de junio. Con una tercera ola de calor prevista para la próxima semana, la apertura de tres zonas de baño a lo largo del río llega en el momento oportuno.

A partir del sábado, parisinos y turistas podrán darse un refrescante chapuzón en el Sena, por segundo verano consecutivo. Una prohibición centenaria ha dado paso a lo que se está convirtiendo rápidamente en una nueva tradición veraniega parisina.

La inauguración de temporada este sábado coincide con la celebración de los 250 años de amistad franco-estadounidense. Para los visitantes estadounidenses, quizás no haya una forma más típicamente parisina de celebrar el 4 de julio que un chapuzón en el Sena.

Siglos en el agua

Aunque muchos consideran la natación en río como una novedad moderna, París tiene una historia profunda y compleja con el Sena.

Todo comenzó en el siglo XVII como una práctica informal y nudista directamente desde las orillas inclinadas del río, una costumbre que inicialmente se prohibió en 1716 por los previsibles motivos de decoro público.

Esa restricción dio paso a los baños flotantes en el siglo XVIII: embarcaciones de fondo plano cubiertas con lonas donde los bañistas descendían por escaleras internas para nadar directamente en la corriente del río dentro de una zona de seguridad delimitada.

En el siglo XIX, el baño había evolucionado de un simple refrescamiento a un importante evento social y deportivo. Los establecimientos más adinerados a orillas del río ofrecían restaurantes, cafés y clases de natación.

Uno de ellos, la Piscine Deligny, se convirtió en uno de los lugares más de moda de la ciudad, llegando a albergar las pruebas de natación de los Juegos Olímpicos de París de 1900.

La época dorada del río comenzó a desvanecerse a principios del siglo XX. Una oleada de ahogamientos y accidentes de tráfico fluvial llevó al gobierno francés a imponer una prohibición total de nadar en 1923.

La piscina Deligny logró sobrevivir a la prohibición reconstruyéndose como una piscina flotante y filtrada, separada del agua del río, y continuó siendo una institución parisina hasta que se hundió misteriosamente en 1993.

En otros lugares, el baño no autorizado persistió, especialmente durante el clima cálido, y una carrera de natación de larga distancia que se celebraba desde 1905 continuó desafiando a las autoridades.

Biológicamente muerto

Pero la verdadera desaparición de la cultura de la natación en París no se debió a las normas y reglamentos, sino a la contaminación.

La calidad del agua sufrió un deterioro catastrófico a mediados del siglo XX. En la década de 1970, el Sena se había convertido, en la práctica, en una cloaca urbana: más de la mitad de las aguas residuales de la región se vertían directamente en él sin tratamiento.

El impacto en su ecosistema fue casi irreversible y, para 1970, el río estaba prácticamente muerto biológicamente, con una población de peces reducida a tan solo tres especies resistentes.

Los esfuerzos serios para revertir el daño comenzaron a mediados de la década de 1980, lo que derivó en una promesa política que perseguiría a los líderes franceses durante una generación.

En 1988, el alcalde de París, Jacques Chirac, que entonces se postulaba para la reelección, hizo una audaz promesa: en un plazo de tres años, nadaría en el Sena frente a testigos para demostrar que el río estaba limpio. Repitió la promesa en televisión en 1990, pero nunca se llevó a cabo, convirtiéndose así en una broma recurrente.

El Sena siguió siendo obstinadamente tóxico. Tan recientemente como en 2013, el triatlón de París tuvo que cancelarse por completo debido a que la calidad del agua era demasiado peligrosa para los atletas.

La solución de mil millones de euros

El espíritu prometedor de Chirac resurgió finalmente en 2016, cuando la alcaldesa Anne Hidalgo lo relanzó de cara a la candidatura de la ciudad para los Juegos Olímpicos de 2024.

En esta ocasión, se necesitaron más de mil millones de euros y un monumental proyecto de ingeniería para modernizar el sistema de tratamiento de aguas residuales de la capital francesa y conectar por primera vez miles de viviendas ribereñas a la red de alcantarillado.

La pieza central de la operación es una enorme cuenca subterránea excavada cerca de la estación de tren de Austerlitz.

La estructura es un enorme cilindro de hormigón de 50 metros de ancho y 30 metros de profundidad, sostenido por pilares hundidos profundamente en el suelo, capaz de contener 50.000 metros cúbicos de agua de lluvia, aproximadamente el volumen de 20 piscinas olímpicas.

Debido a que el sistema de alcantarillado existente en París, construido durante la modernización de la ciudad por Haussmann en el siglo XIX, combina el agua de lluvia y las aguas residuales en las mismas tuberías, las fuertes lluvias siempre han vertido el exceso directamente al río.

Ahora, ese exceso se desvía a la cuenca de Austerlitz, donde se almacena a gran profundidad hasta que mejora el tiempo, para luego ser bombeado gradualmente a plantas de tratamiento fuera de la ciudad.

Las autoridades afirman que el sistema ha logrado reducir el número de grandes desbordamientos de aguas residuales al Sena de 15 al año a aproximadamente dos.

De vuelta al agua

La operación se programó para que estuviera lista para las pruebas olímpicas de triatlón y natación de larga distancia.

A pesar de que algunos atletas reportaron malestar posteriormente, no se confirmó ningún vínculo claro con el agua, y finalmente se rompió la barrera psicológica centenaria que impedía bañarse en el Sena.

A pesar del escepticismo característico de la ciudad, alrededor de 100.000 personas acudieron a la primera temporada pública en 2025.

Este verano, la ciudad ha mejorado la distribución, ofreciendo tres zonas de baño públicas, distintas y gratuitas.

En Bras Marie, bajo el puente Luis Felipe del siglo XIX, cerca de Notre-Dame, los bañistas disfrutan de una vista típicamente parisina de la ciudad vieja.

Grenelle, situada más al oeste, ofrece la posibilidad de nadar con vistas directas a la Torre Eiffel y frente a una réplica a escala de un cuarto de la Estatua de la Libertad.

Bercy, en el este de París, es el mayor de los tres centros y el mejor para quienes deseen un entrenamiento intenso: una de sus dos piscinas mide 67 metros de largo, con la Biblioteca Nacional de Francia al otro lado del agua.

Un rito de iniciación

Una advertencia: esto no es la Costa Azul. El agua es más bien color caqui que turquesa, y los bañistas podrían encontrarse con algún que otro resto de basura flotando; además, el olor deja bastante que desear. Pero la experiencia lo compensa con creces.

Al igual que en las playas, existe un sistema de banderas para indicar si es seguro nadar: el verde significa que se puede nadar, el amarillo significa que hay que proceder con precaución, a menudo debido a fuertes corrientes o tormentas, y el rojo significa que no está permitido nadar, ya sea por la mala calidad del agua o por las condiciones meteorológicas.

El sistema no es infalible. En julio pasado, la señal verde solo se activó 18 de 31 días. Esto se debe a que la ciudad realiza pruebas diarias para detectar indicios de contaminación por aguas residuales, principalmente E. coli, en varios puntos del río. Si la señal es roja, las zonas de baño quedan prohibidas durante uno o dos días mientras el río se limpia.

Sin embargo, el impulso es innegable. Partiendo de sus raíces deportivas, la localidad de Grenelle acogerá las pruebas de aguas abiertas y saltos de gran altura del Campeonato Europeo de Natación a finales de este mes, la primera vez que París acoge la competición desde 1931.

Si la costosa limpieza valió la pena, sigue siendo un tema de debate entre los parisinos. Pero con la llegada de la próxima ola de calor y el sofocante calor que vuelve a reinar en la ciudad, el veredicto podría aclararse si muchos más se animan a realizarla.