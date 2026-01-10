Cortes en torno al Estadio Nacional por shows de Bad Bunny generan molestia de vecinos de Ñuñoa: Municipio anunció recursos

En tanto, desde la producción afirman que la municipalidad estuvo representada en las reuniones que se hicieron en la delegación presidencial, pero que "más que hablar sus funcionarios, hablaba una señora que representaba una concesión de estacionamientos".

más que hablar sus funcionarios, hablaba una señora que representaba una concesión de estacionamientos”

El primero de los conciertos de Bad Bunny en Chile ya tuvo lugar el viernes y este sábado y domingo es el turno del segundo y tercer show en el Estadio Nacional.

Dado hechos del pasado como avalanchas y problemas de reventa este año la seguridad se aumentó, así como también el perímetro cerrado fuera del recinto mismo del estadio.

Esto ha significado problemas para vecinas y vecinos que han sufrido las complejidades de hacer la vida diaria sin posibilidades de moverse libremente por el sector, sobre todo considerando las ferias libres cercanas y el tránsito de transporte público.

Ante ello, el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, presentó un recurso de protección y otras acciones legales por estos cierres fuera del coliseo “que tiene a ñuñoinos encerrados en sus casas o sin poder acceder a ellas en tres días”.

“Es absurdo cómo se está administrando el Estadio Nacional y decisiones que se toman para su uso. Urge que la Municipalidad sea parte”, aseguró el jefe comunal a través de su cuenta de X, agregando además algunos registros del sector.

Presentamos recurso de protección y acciones legales por el cierre de calles y veredas que tiene a Ñuñoinos encerrados en sus casas o sin poder acceder a ellas en 3 días por recital de Bad Bunny. Es absurdo como se está administrando el Estadio Nacional y decisiones que se toman… pic.twitter.com/ALrZ70ReSo — Sebastián Sichel (@sebastiansichel) January 9, 2026

Sin embargo este sábado en la previa del segundo show del puertorriqueño desde Bizarro respondieron a los cuestionamientos del alcalde.

Daniel Merino, entertainment manager de la productora, le contestó a través de X señalando que además de valorar la preocupación por los vecinos de la comuna, recordó que sostuvieron las reuniones de coordinación necesarias, en las que estuvo representado el municipio.

“Como responsables del concierto, puedo decirle que tuvimos más de tres reuniones con su equipo, en la delegación presidencial, y más que hablar sus funcionarios, hablaba una señora que representaba una concesión de estacionamientos”, dijo Merino a través de su cuenta de X.

A ello agregó que si bien estas contingencias tienen impactos negativos en el barrio, “no hay otra forma de protegernos de las mafias de revendedores y comercio ambulante que busca reventar las puertas del evento”.