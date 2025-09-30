Corte Suprema ordena bloqueo de sitios de apuestas online en Chile tras establecer que operan ilegalmente

La Corte Suprema acogió el recurso presentado por la Lotería de Concepción, respaldado por la Polla Chilena, al considerar que se vulneraron sus derechos exclusivos sobre los juegos de azar.

La Corte Suprema emitió este martes un fallo que obliga a las principales compañías de telecomunicaciones del país a bloquear una serie de sitios web de apuestas online, tras acoger un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción, con apoyo de la Polla Chilena de Beneficencia.

El recurso fue interpuesto en contra de Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR, acusándolas de omitir su responsabilidad al no bloquear plataformas de apuestas que operan sin autorización legal en Chile.

Juegos online sin autorización: Ilegales en Chile

En su fallo, el máximo tribunal ratificó que las apuestas en línea son ilegales, salvo que cuenten con una autorización expresa por ley.

Actualmente, solo Lotería, Polla y Teletrak están habilitadas legalmente para ofrecer ciertos juegos en línea.

La Corte consideró que la negativa de las empresas de telecomunicaciones a restringir el acceso a estos portales constituye una conducta ilegal y arbitraria, vulnerando el derecho de propiedad de la Lotería de Concepción sobre su concesión exclusiva para operar juegos de azar.

Proveedores de internet deben actuar

El fallo establece que los proveedores de servicios de internet están obligados a no facilitar actividades ilícitas, por lo que se les instruyó bloquear de inmediato todos los sitios denunciados.

Cabe recordar que en 2022, la Polla Chilena ya había presentado un recurso similar contra la empresa Mundo Pacífico, logrando el bloqueo de más de 20 sitios web de apuestas ilegales.