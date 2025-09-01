Corte Suprema ordena al Minsal financiar millonario medicamento a joven: Vale $70 millones al mes

La joven fue diagnosticada con la Enfermedad de Batten, por lo que necesita realizar un tratamiento cada dos semanas que tiene un costo de $35 millones.

La Corte Suprema falló a favor de la familia de Karol San Martín, joven de 18 años que necesita un millonario medicamento y a quien el Ministerio de Salud le había negado la cobertura.

Esto, a raíz de que la joven fue diagnosticada con Lipofusinosis Neuronal Ceroidea Tipo 2 (CLN2), también conocida como Enfermedad de Batten.

Esta, aunque no tiene cura, puede ser tratada con el fármaco Brineura. Este, requiere que se realicen dosis cada dos semanas que tienen un valor de $35 millones cada una.

Justicia ordena financiar millonario medicamento

Según la información entregada por LUN, la familia de Karol había presentado la solicitud al Minsal para costear el medicamento pero fue rechazada.

Por ese motivo, presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago que también se rechazó.

No obstante, la Corte Suprema revirtió dicho fallo y ordenó que se financie el tratamiento.

Héctor, padre de Karol, recuerda a su hija fallecida, Natalia, quien falleció a raíz de la misma enfermedad.

Él puntualiza que “con la Natalia no pudimos hacerlo, y con la Karol ha sido bien agotador para nosotros y para ella. Ahora hay que esperar que nos den las fechas a seguir”.