Corte suprema declara admisible recurso de amparo de Ángela Vivanco

La Segunda Sala de la Corte Suprema declaró admisible el recurso de amparo ingresado por la defensa de Ángela Vivanco. Esto significa que, en un eventual fallo favorable, podría revertirse la medida cautelar de prisión preventiva.

Este martes, la Segunda Sala de la Corte Suprema declaró admisible el recurso de amparo ingresado por la defensa de Ángela Vivanco en contra de la medida cautelar de prisión preventiva dictaminada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y Jorge Luis Zepeda revocaron el dictamen de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el que se rechazó el recurso de amparo ingresado por el abogado Jorge Valladares.

La decisión del máximo tribunal podría revertir la actual medida cautelar, luego de que Vivanco haya cumplido más de un mes en prisión preventiva.

“La resolución de la Excelentísima Corte Suprema del día 3 de marzo, que declara admisible el recurso de amparo interpuesto por esta defensa en favor de Ángela Avivanco, nos alienta en nuestras expectativas de obtener un pronto término de su privación de libertad”, comentó Valladares.

El máximo tribunal ordenó que una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones de San Miguel revise el recurso.

“La admisibilidad del recurso, que es lo resuelto con la Excelentísima Corte, ordena a la Corte de San Miguel conocer el fondo de nuestras alegaciones. Confiamos y estamos expectantes a ello, de que serán escuchadas nuestras alegaciones por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Y esperamos, a partir de aquello, un pronto restablecimiento de la libertad de la señora Ángela Avivanco”, declaró el abogado.

La Corte Suprema decretó que una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones de San Miguel deberá revisar la acción interpuesta por la defensa de Ángela Vivanco.

La exministra de la Corte Suprema es una de las principales imputadas en el denominado caso Muñeca Bielorrusa y actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público por delitos de cohecho y lavado de activos.