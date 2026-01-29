Corte Suprema de Brasil acoge la extradición de Martín de los Santos: Esto se sabe hasta ahora

La solicitud fue presentada bajo el Acuerdo de Extradición entre los Estados Parte del Mercosur, en virtud del cual se concedió la extradición. Así, Martín de los Santos será procesado en Chile tras la golpiza propinada a un adulto mayor.

La Corte Suprema de Brasil acogió la solicitud de extradición de Martín de los Santos, imputado por la golpiza propinada a un adulto mayor que se desempeñaba como conserje en la comuna de Vitacura.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el 17 de mayo de 2025.

Según publicó T13, la solicitud fue presentada bajo el Acuerdo de Extradición entre los Estados Parte del Mercosur, por lo que De los Santos sería finalmente procesado en Chile por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y amenazas.

En el documento al que accedió el citado medio, el sujeto planteó “su interés en una extradición urgente”, argumentando los problemas de salud que enfrentaría su padre.

En el cierre del texto, se aprobó “la libre y espontánea manifestación de conformidad del extraditado con la solicitud de extradición”.

“A fin de conceder dicha extradición con la entrega inmediata del nacional chileno”, concluyeron.

Las intervenciones de Martín de los Santos

De los Santos ha protagonizado diversas intervenciones tanto en Brasil como en Chile. Durante el año pasado participó en una audiencia de custodia tras ser detenido en un hotel de la ciudad de Cuiabá.

La instancia se desarrolló luego de una orden emitida por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, a solicitud de la justicia chilena, que lo investiga por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y amenazas a Carabineros.

La audiencia tuvo como propósito informarle los motivos de su detención, las condiciones en que esta se produjo y determinar si debía continuar privado de libertad. En ese contexto, una traductora explicó que se trataba de una audiencia de custodia y no de un juicio.

El juez federal recalcó que esta instancia “no juzga si es culpable o inocente”, ya que “no tiene competencia para entrar en el mérito del proceso ni en el fondo de la prisión”, y que su único objetivo era verificar las circunstancias de la detención en Brasil.

Durante la audiencia, De los Santos afirmó que su arresto fue ilegal y solicitó contactar a su abogado constitucionalista.

“Y en esta situación, lo más importante que yo aprendí en mi hábeas corpus es que mi libertad está protegida por derecho nacional e internacional. Tú me estás vulnerando mis derechos ahora”, afirmó.

Añadió: “Yo no debería estar encerrado. Está todo malo, no me pueden detener. Lo lamento, todo el mundo se va a enterar”.

Asimismo, señaló que cuenta con una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram y exigió que, en caso de no respetarse sus garantías, se lo trasladara a Europa. “Yo soy también un ciudadano español, europeo. Y si no me están dando mis garantías, que me manden a Europa, a España. Yo lo exijo en esta audiencia, que se me envíe a España”, expresó.

Consultado sobre si sufrió maltratos físicos durante la aprehensión, De los Santos respondió que fue “vulnerado” y que la detención fue “muy violenta”.

Una situación similar ocurrió el 23 de junio de 2025, cuando en una audiencia vía remota se conectó desde su teléfono móvil, bebiendo mate y vapeando mientras se realizaba la lectura del fallo.

Cuando la jueza anunció que quedaría en prisión preventiva, De los Santos activó su micrófono y lanzó críticas contra la magistrada, acusándola de ceder ante la presión pública.

“Oiga, magistrada, usted está haciendo un show mediático. Todo lo que ha dicho es falso (…) Usted está modificando su opinión por la opinión pública, y eso es ilegal”, reclamó, exigiendo que se aplicara estrictamente el Código Penal.