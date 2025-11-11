País nabila rifo

Corte Suprema confirma recurso de SernamEG para revocar libertad condicional de Mauricio Ortega: Volverá a prisión

El sujeto había salido con libertad condicional luego de una decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

La Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó el recurso de amparo del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) para revocar la libertad condicional de Mauricio Ortega, condenado por la agresión a Nabila Rifo.

En su recurso, el organismo argumentó que la víctima no fue debidamente notificada sobre la medida, lo que le impidió ejercer su derecho a ser oída.

De ese modo, Ortega deberá continuar cumpliendo su condena en prisión, a la espera de lo que resuelva la Comisión de Libertad Condicional.

“Y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental, se confirma la sentencia apelada de veintidós de octubre de dos mil veinticinco, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique en el ingreso N°85-2025”, indica el documento.

En dicha sentencia, la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó que el hombre deberá regresar al Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

Cabe recalcar que Mauricio Ortega fue condenado a 18 años por femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas por la brutal agresión a Rifo ocurrida en 2016.

