Corte Suprema admite amparo de Daniel Jadue en el caso de Farmacias Populares

La Corte Suprema revocó la resolución apelada de la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco del denominado Caso de Farmacias Populares.

“Se revoca la resolución apelada de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por la cual se declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, y en su lugar se dispone que aquélla es admisible. Debiendo una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones antes señalada darle la tramitación que en derecho corresponda, a fin de pronunciarse derechamente sobre el amparo deducido”, resolvió la Segunda Sala de la Corte Suprema.

Los antecedentes del caso

El 22 de septiembre, la Defensoría Penal Pública presentó una apelación ante el máximo tribunal. Según informó La Tercera, la defensa de Jadue buscaba impugnar la resolución del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, que durante la audiencia de garantía rechazó dejar sin efecto el cierre de la investigación y la acusación presentada por el Ministerio Público.

En este contexto, el tribunal ratificó al exalcalde de Recoleta como acusado y reagendó la audiencia de preparación de juicio oral para el 8 de octubre.

¿Qué podría ocurrir con la candidatura del Distrito 9?

El panorama es complejo para Jadue. Aunque lograra dejar sin efecto la acusación, el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ya es definitivo, y los plazos para apelar finalizaron.

El Tricel resolvió el 12 de septiembre acoger la reclamación presentada por Marcelo Brunet, en representación de Renovación Nacional, y ordenó la exclusión de Jadue del Padrón Electoral. Esto complica su participación como candidato en el Distrito 9, independientemente de los resultados judiciales posteriores.