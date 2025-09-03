Corte Suprema abre proceso de remoción contra suspendido magistrado Antonio Ulloa por Caso Audios

El magistrado deberá presentar un informe en un plazo de cinco días hábiles, luego de ser notificado oficialmente durante la jornada de ayer.

La Corte Suprema anunció este miércoles la apertura de un proceso de remoción en contra del suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez.

La medida se enmarca en las acciones disciplinarias derivadas del Caso Audio, que involucra a Ulloa en presuntas comunicaciones con Luis Hermosilla, principal imputado en la causa.

El procedimiento podría traducirse en la salida definitiva del magistrado del Poder Judicial, si se determinan responsabilidades que justifiquen su remoción.

Cabe recordar que Ulloa fue sancionado con dos meses de suspensión, y la orden de apertura de este cuaderno de remoción, por el Pleno de la Corte Suprema este lunes.