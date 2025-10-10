Corte rechaza recurso de amparo de defensa de Jadue que buscaba extender investigación: Ratificó 60 días de indagatoria

El tribunal ratificó el plazo original de 60 días, limitando la reapertura solo a las pericias del teléfono del abogado Luis Hermosilla.

Un nuevo revés judicial enfrenta el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Este viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa por considerarla improcedente y determinar que esta había “perdido oportunidad”.

La acción buscaba extender a 120 días y reabrir completamente la investigación en su contra en el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Con esta decisión, el tribunal ratificó el plazo de 60 días fijado previamente por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

La solicitud del equipo jurídico de Jadue apuntaba a revisar íntegramente la carpeta investigativa y a evaluar nuevas diligencias que, a su juicio, podrían justificar una extensión del proceso, recogió Radio Biobío.

La causa fue reabierta parcialmente esta semana, exclusivamente para revisar el contenido del teléfono del abogado Luis Hermosilla. Esto, luego de conocerse una serie de mensajes en los que, según la Fiscalía, se habrían realizado gestiones para desacreditar a Jadue.

Sin embargo, la reapertura no incluyó la totalidad del expediente.