Corte reactiva desafuero contra Claudio Orrego en medio de investigación por Caso ProCultura

Con esta decisión, la investigación, relacionada con convenios entre la fundación ProCultura y gobiernos regionales, sigue su curso mientras se discute la eventual competencia del tribunal nortino para conocer la causa.

El proceso de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, volverá a avanzar.

Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera, de forma unánime, levantar la suspensión que había sido decretada semanas atrás.

La medida original respondía a una solicitud de la defensa del gobernador, quien había pedido paralizar la tramitación mientras se analizaba un eventual cambio de jurisdicción del caso a Santiago.

Sin embargo, el tribunal de alzada consideró que ya no subsisten las condiciones que motivaron la pausa, por lo que el procedimiento quedó oficialmente reactivado.

La resolución de la Corte se sustenta en un certificado emitido por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que anunció que próximamente realizará una audiencia para discutir su posible incompetencia en la causa penal.

La investigación está relacionada con los convenios firmados entre la fundación ProCultura y varios gobiernos regionales del país.

Además, la Corte dejó claro que no puede pronunciarse sobre la supuesta incompetencia planteada por la defensa, ya que ese asunto debe ser resuelto por el tribunal correspondiente.

Desde el Ministerio Público, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró la decisión del tribunal y subrayó la importancia de avanzar en este tipo de procesos.

La solicitud de desafuero fue presentada el pasado 4 de septiembre y su objetivo es que la justicia determine si existen o no antecedentes suficientes para iniciar una causa penal formal contra la autoridad regional.