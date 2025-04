Corte ordena a Bomberos incorporar oficialmente a voluntaria con síndrome de Down: “Hubo discriminación arbitraria”

La corte acogió un recurso presentado por la voluntaria, ordenando su ingreso formal a la institución bomberil, que integra desde hace cinco años.

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de la ciudad de Puerto Montt ordenó a Bomberos de Chile incorporar oficialmente a una voluntaria con síndrome de Down.

Detalles del fallo

La corte acogió el recurso de protección presentado por la voluntaria en contra del Cuerpo de Bomberos de Ancud y ordenó su ingreso formal a la Cuarta Compañía, la que integra desde hace cinco años.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada tomó la decisión luego de establecer que la parte recurrida, es decir, Bomberos, vulneró la garantía de igualdad ante la ley al rechazar la solicitud.

“Se logra advertir una vulneración al principio de igualdad (…) por parte de la recurrida, ello por cuanto los estatutos que rigen a la institución no logran ser comprensivos ni inclusivos de aquellas postulaciones que efectúen personas o grupos con capacidades diferentes”, establece el fallo.

Detallan que hay “habilidades y destrezas que pudiesen ser aptas para la realización de diversas labores dentro de la compañía —con exclusión de las que importen el combate directo de incendios— en atención a las múltiples funciones que requieren ser atendidas para el buen funcionamiento de la organización bomberil”.

“Que abunda a lo anterior el hecho que ella, quien presentando una condición de síndrome de Down, no mantiene patología alguna asociada a la misma, no pudiendo considerarse, en consecuencia, como una persona inhabilitada, ex ante, por el solo hecho de presentar aquel síndrome”, añade el documento.

Finalmente, en la resolución mencionan que lo ocurrido por la voluntaria en este caso se configura como “una discriminación arbitraria en su contra, por cuanto el rechazo de su incorporación a la institución se funda precisamente en el hecho de presentar una condición de síndrome de Down”.