Condenan a hasta 4 años de prisión a 8 integrantes del Ejército por fraude al Fisco en compra de avión de US$9 millones

El fallo fijó en $623.084.575 el perjuicio total para el Estado. Las penas van desde 541 días hasta 4 años de presidio.

La ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, condenó a ocho integrantes del Ejército por fraude al Fisco y, en algunos casos, también por falsedad en materia de administración militar, en el marco de la investigación por la compra de un avión Cessna para la Comandancia en Jefe de la institución en diciembre de 2012.

El fallo fijó en $623.084.575 el perjuicio total para el Estado.

Según informó el Poder Judicial, la aeronave tuvo un costo total de poco más de US$9 millones y la operación quedó bajo cuestionamiento luego de que una auditoría de Contraloría advirtiera diferencias con los valores de mercado de naves similares.

En esa revisión se estableció que modelos comparables se ofrecían entre US$7.295.000 y US$7.975.000.

Entre los condenados figuran Francisco Javier Rossi Giacosa, Iván Alejandro López González, Claudio Andrés Acuña Fuentealba, Iván Orlando López Moraga, Alex Gluzman Comte, Cristián Andrés Salgado Sáenz, Alberto Elías Magluf y Luis Mauricio Reyes Álvarez.

De ellos, Salgado Sáenz fue identificado por el Poder Judicial como integrante aún en servicio activo. Las penas van desde 541 días hasta 4 años de presidio, con distintos regímenes de cumplimiento y multas que en algunos casos superan los $71 millones.

El fallo distingue además entre quienes fueron sancionados solo por fraude al Fisco y quienes sumaron condenas por falsedad en materia de administración militar.

Entre estos últimos aparecen Rossi Giacosa, López González y López Moraga, todos vinculados a la operación investigada dentro de esta arista del caso Fraude en el Ejército.