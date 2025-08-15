Corte de Santiago eleva a $15 millones indemnización a menor que fue torturado por carabineros y detectives durante la dictadura

El afectado fue detenido y torturado en tres ocasiones, entre octubre de 1973 y enero de 1974, por efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) de Limache.

La Corte de Santiago decidió elevar a $15 millones la indemnización que deberá pagar el Estado a un menor que fue torturado por carabineros y detectives durante la dictadura militar.

Detalles de la decisión de la corte

El afectado es Santiago Olivares Zúñiga, menor de edad a la época de los hechos, quien fue detenido y torturado en tres ocasiones, entre octubre de 1973 y enero de 1974, por efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) de Limache.

En fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, con declaración de que se aumenta el monto de indemnización en proporción al daño acreditado.

“Es conocida la dificultad que existe para determinar en forma cuantitativa y económica la compensación del daño moral. (…) En la medida de lo posible, ha de propenderse a la consideración de los datos objetivos —los hechos probados—, la naturaleza del daño y a la búsqueda de algún grado de proporcionalidad entre la entidad de ese daño y la suma a indemnizar”, sostiene el fallo.

Agregan que, a la luz de ello, es que decidieron elevar el monto de la indemnización por daño moral que fue otorgada, atendiendo “el mérito de los antecedentes, teniendo presente especialmente que la víctima, al momento de los hechos era menor de edad, y que fue objeto de detenciones por parte de agentes del Estado en tres oportunidades diversas”.