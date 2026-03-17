Corte de Apelaciones restablece permiso ambiental del proyecto minero Dominga a la espera de fallo de la Suprema

El tribunal acogió un recurso presentado por el sindicato de pescadores de Totoralillo Norte, suspendiendo los efectos de su propia sentencia del 20 de febrero que rechazaba la iniciativa. La medida devuelve vigencia a la resolución de calificación ambiental mientras la Corte Suprema revisa el caso en casación.

La Corte de Apelaciones acogió a trámite el recurso de casación presentado por el sindicato de pescadores artesanales de Totoralillo Norte y, en consecuencia, suspendió los efectos de su fallo del 20 de febrero que rechazaba el proyecto minero-portuario Dominga.

Con esta resolución, el proyecto recupera su permiso ambiental de manera temporal, restableciendo la vigencia de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) mientras la Corte Suprema analiza el caso.

La postura de los pescadores

El Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte emitió un comunicado respaldando la medida. Su presidente, Raúl Julio, declaró: “Estamos cansados de la incertidumbre y la espera. Los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la normativa ambiental, basta ya de politizar un proceso que lleva más de 12 años”.

La organización ha abogado consistentemente por la aprobación definitiva de la iniciativa y el fin de lo que califican como burocratización innecesaria. La decisión mantiene en vilo el futuro del proyecto, ahora a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema.