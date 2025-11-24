Corte de Apelaciones ratifica presión preventiva para Migueles, Vargas y Lagos, imputados en Caso Muñeca Bielorrusa

Los acusados continuarán recluidos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras el rechazo de sus recursos de apelación.

En prisión preventiva se mantendrán Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, los tres imputados en el Caso Muñeca Bielorrusa.

Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera este lunes ratificar la decisión adoptada previamente por el tribunal de primera instancia.

El tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas de los acusados, quienes buscaban revertir la medida cautelar.

La investigación los vincula con presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, en el marco de una indagatoria que apunta a eventuales pagos irregulares para favorecer intereses de la empresa bielorrusa Belaz Movitec en procesos judiciales con Codelco en la Corte Suprema.

Con esto, los tres formalizados continuarán recluidos en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde permanecen desde su detención.