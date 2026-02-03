Corte de Apelaciones pondría en tabla el desafuero del gobernador Claudio Orrego por caso ProCultura

El presidente del tribunal, Fernando Carreño, confirmó que la solicitud se verá en un pleno extraordinario. La vista se realizaría la próxima semana, salvo que alguna parte pida suspensión.

La Corte de Apelaciones de Santiago pondrá en tabla la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura, donde el Ministerio Público confirmó que la autoridad mantiene calidad de imputado.

La revisión se programó para un pleno extraordinario y se realizaría la próxima semana si ninguna de las partes solicita suspensión.

¿Qué se revisará y por qué se pidió el desafuero?

Según lo informado por El Mercurio, la solicitud de desafuero se vincula con la formalización en curso por el denominado caso ProCultura, una de las aristas de la investigación por traspaso de fondos públicos a fundaciones. En ese contexto, se indicó que Orrego figura como imputado.

El presidente del tribunal, Fernando Carreño, confirmó que el requerimiento se incluirá en tabla para una sesión extraordinaria.

El calendario quedó sujeto a las estrategias de defensas y querellantes: si no existe solicitud de suspensión, la vista se realizaría la próxima semana; si alguna parte pide postergación, se movería a la última semana de febrero. No se informó el día exacto.

Respuesta a críticas por demora: “sobrecarga de trabajo”

Carreño también respondió a las críticas por la demora en la tramitación del desafuero, que se mantenía pendiente desde septiembre. De acuerdo con su explicación, el retraso obedeció a una sobrecarga de trabajo en el tribunal.

Tras la revisión del desafuero, el proceso quedará a la espera de lo que resuelva el tribunal respecto de la solicitud.